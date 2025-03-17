Сомнолог объяснила, к чему приводит недосып и как бороться с дневной сонливостью

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Большинство россиян, поднимаясь утром на работу, испытывают недосып, который, как известно, зачастую приводит к нехорошим последствиям. Как с этим бороться?
Врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог, эксперт по сну Дарья Лебедева в беседе с «Радио 1» заявила, что недосып повышает риски развития диабета, ожирения, гипертонии и инсульта.
По ее словам, нужно найти возможность закрыть глаза и расслабиться на 10-20 минут.
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«Если человек чувствует свое тело на интуиции и понимает, что он недоспал, то это нужно исправить — например, вздремнуть, чтобы мозг как бы перезапустился. Дневной сон до 30 минут никак не отразится на ночном», — сказала врач.
По ее словам, нужно найти возможность закрыть глаза и расслабиться на 10-20 минут.
«Можно лёжа, сидя, стоя. Пока едете в такси, в метро. Если днем вот так передремать, то во второй половине дня вы будете более активными», — добавила Лебедева.
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Анастасия Панченко