Сосудистый хирург Богачёв перечислил методы диагностики и лечения варикоза

25 июня 2025, 15:21

Врач-флеболог Богачёв назвал УЗИ главным методом диагностики варикоза

Фото: iStock/RossHelen

Врач-флеболог, сосудистый хирург Первого флебологического центра города Москвы Вадим Богачёв в беседе с «Радио 1» рассказал о самых популярных методах диагностики и лечения варикоза.





Варикозная болезнь, от которой чаще всего страдают женщины, возникает в результате наследственной предрасположенности, малоподвижного образа жизни, при избыточной массе тела и после беременности и родов.



Диагностируют это заболевание врачи-флебологи, которые первым делом проводят безболезненное ультразвуковое исследование (УЗИ), позволяющее обнаружить изменённые вены, посмотреть на работоспособность их клапанов и оценить состояние венозной стенки. Также специалисты проводят оценку вероятных причин появления варикоза. При этом показания к операции, по словам Богачёва, возникают только у 25% первично обратившихся пациентов.



Методами лечения специалист назвал нормализацию образа жизни, ношение средств внешней компрессии и приём препаратов, уменьшающих нагрузку на венозную стенку и убирающих отёк. Однако такие лекарства не имеют накопительного эффекта и работают только на начальных этапах заболевания.



«Когда существует сразу несколько методов лечения, важно понимать, что нет ни одного универсального. Каждый метод адаптирован под одну определённую форму заболевания. Если пациент не скорректирует свой образ жизни, любое хирургическое вмешательство даст лишь краткосрочный эффект, а потом будет рецидив заболевания. Но есть такое понятие в хирургии варикозной болезни, как «нарастающий радикализм», когда сначала стараются решить проблему с помощью минимально травматичных методов. На каком-то этапе, когда болезнь только начинает формироваться, иногда достаточно методики склеротерапии, которую часто сравнивают с пломбировкой зуба. В случае появления проблемной вены, в неё вводят специальное вещество, в результате чего она перестает расширяться путём заклеивания. Это эффективно на начальных стадиях. Затем идут показания к операциям, например, лазерной методике. Также вены могут завариваться с помощью радиоволн. Есть варианты, когда вена заклеивается быстротвердеющим клеем, после чего вена рассасывается», – пояснил врач.