Жители Подмосковья в субботу смогут пройти бесплатный онкоскрининг в 25 центрах
Жители Подмосковья в предстоящую субботу, 28 июня, смогут пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Своевременная диагностика онкологических заболеваний – это залог долгой и качественной жизни. Пройти бесплатный онкоскрининг жители смогут в 25 центрах. Дни открытых дверей в ЦАОПах пользуются популярностью у жителей региона. С начала год они привлекли более 5,3 тыс. человек», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Жители смогут пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и лёгких. Женщинам будет доступна консультация врача-онколога, маммография или УЗИ молочных желёз. Для мужчин предусмотрен ПСА-тест, позволяющий узнать риски развития рака предстательной железы.
Принять участие в Дне открытых дверей смогут жители Московской области старше 18 лет. Мероприятие пройдёт с 9 до 14 часов. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом.
Рекомендуется предварительно записаться в удобном ЦАОПе. Адреса и телефоны можно найти по ссылке.