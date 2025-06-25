1,5 тыс. подмосковных детей с начала года прошли лечение зубов под наркозом

25 июня 2025, 10:22

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Стоматологическое лечение под общим наркозом в Подмосковье с начала года прошли около 1,5 тыс. детей. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава региона.





Такой вид медицинской помощи могут получить пациенты в возрасте до трёх лет, а также дети с психоневрологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими патологиями.

«Иногда провести лечение зубов ребенку под местной анестезией невозможно, и врачи советуют общий наркоз. Сегодня такая методика доступна в пяти медицинских учреждениях региона: в Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, Одинцовской больнице и НИКИ детства. С начала года стоматологическое лечение под наркозом прошли почти 1,5 тыс. детей», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.