1,5 тыс. подмосковных детей с начала года прошли лечение зубов под наркозом
Стоматологическое лечение под общим наркозом в Подмосковье с начала года прошли около 1,5 тыс. детей. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава региона.
Такой вид медицинской помощи могут получить пациенты в возрасте до трёх лет, а также дети с психоневрологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими патологиями.
«Иногда провести лечение зубов ребенку под местной анестезией невозможно, и врачи советуют общий наркоз. Сегодня такая методика доступна в пяти медицинских учреждениях региона: в Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, Одинцовской больнице и НИКИ детства. С начала года стоматологическое лечение под наркозом прошли почти 1,5 тыс. детей», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Перед лечением дети проходят обследование у профильных специалистов, и они определяют показания и противопоказания к стоматологическому лечению под наркозом. После лечения за состоянием ребёнка несколько часов наблюдают анестезиологи-реаниматологи.
Подобная медицинская помощь оказывается детям бесплатно. На лечение зубов под наркозом направит врач при наличии показаний у пациента.