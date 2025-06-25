Врач-флеболог Богачёв рассказал о первых симптомах варикоза

25 июня 2025, 14:53

Врач-флеболог Богачёв: наследственность является основной причиной варикоза

Фото: iStock/dragana991

Врач-флеболог, сосудистый хирург Первого флебологического центра города Москвы Вадим Богачёв в беседе с «Радио 1» рассказал о первых симптомах варикозной болезни, а также о причинах её возникновения.







«Врач-флеболог – очень обширное понятие, однако основной проблемой, которой занимаются такие специалисты, является варикозное расширение вен. Это заболевание называют «болезнью с женским лицом», поскольку соотношение с мужчинами составляет примерно 4:1. В основном, у женщин речь идёт о беременности и родах, как большом факторе риска, а также о наследственности», – отметил специалист.