Врач-флеболог Богачёв рассказал о первых симптомах варикоза
Врач-флеболог Богачёв: наследственность является основной причиной варикоза
Врач-флеболог, сосудистый хирург Первого флебологического центра города Москвы Вадим Богачёв в беседе с «Радио 1» рассказал о первых симптомах варикозной болезни, а также о причинах её возникновения.
«Врач-флеболог – очень обширное понятие, однако основной проблемой, которой занимаются такие специалисты, является варикозное расширение вен. Это заболевание называют «болезнью с женским лицом», поскольку соотношение с мужчинами составляет примерно 4:1. В основном, у женщин речь идёт о беременности и родах, как большом факторе риска, а также о наследственности», – отметил специалист.Также к причинам возникновения варикозной болезни можно отнести продолжительное хождение на каблуках, травматизм при занятии такими видами спорта как хоккей и футбол, избыточная масса тела, длительные и статические нагрузки. В зоне риска находятся, помимо прочих, люди высокого роста, офисные работники и граждане, работа которых сопряжена с подъёмом тяжестей.
Зачастую врачи прибегают к диагностике заболевания путём ультразвукового исследования (УЗИ), которое позволяет обнаружить изменённые вены, посмотреть на работоспособность клапанов в них и оценить состояние венозной стенки.
Существуют также более сложные методы выявления варикоза. Они наиболее актуальны при распространении заболевания в других частях тела, например, при тазовом варикозе. В этом случае врачи делают компьютерную или магнитно-резонансную томографию.