Стоматолог раскрыл, как пересадка ткани может навсегда избавить от проблем с деснами
Давидян: Кусочек десны пересаживается в пустую область, решая проблему
Уход за здоровьем полости рта играет ключевую роль в общем самочувствии. Регулярная гигиена зубов предотвращает кариес и заболевания десен, а также повышает уверенность в себе. Врач Арам Давидян в беседе с «Радио 1» обсудил важность правильной чистки зубов и ухода за деснами, подчеркнув влияние индивидуальных привычек на здоровье зубов и десен.
Как правильно чистить зубы?По словам Арама Давидяна, многие люди не осознают, что чистка зубов — это не просто механическое действие. Например, правши часто более интенсивно чистят левую сторону рта, в то время как правая сторона остается менее обработанной. Это может привести к образованию кариеса именно на правой стороне у правшей, а у левшей — наоборот.
«На самом деле, если вы правша, вы интенсивно чистите левую сторону и гораздо менее интенсивно правую сторону, потому что правая сторона ощущается по-другому. Поэтому кариес, кстати говоря, формируется в большей степени с правой стороны у правшей», — объяснил он.
Влияние на здоровье десенДавидян также отметил, что неправильная техника чистки может привести к проблемам с деснами. У людей, которые слишком усердно чистят зубы с одной стороны, чаще наблюдаются убыль десны и оголение корней. По его словам, возраст не играет решающей роли в этих процессах. У него есть пациенты как в молодом возрасте, так и пожилые люди, у которых наблюдаются различные проблемы с деснами.
«Возраст никакого значения не имеет. Абсолютно никакого значения не имеет. У меня есть пациенты, которым 14-15 лет, и мне приходится предлагать им оперативное лечение этой патологии. А есть пациенты старше 60 лет и без этой патологии», — пояснил он.
Возможности леченияЕсли у пациента уже возникли проблемы с деснами, их можно решить хирургическим путем. Арам Давидян рассказал о процедуре пересадки десны, которая проводится под микроскопом. Во время операции берется кусочек десны и пересаживается в область, где она отсутствует. Эта процедура может решить проблему навсегда, так как после пересадки десна не «сползет» обратно.
«Берется кусочек десны и пересаживается. Операция проводится под микроскопом. Пересаживается ткань в то место, где ее нет. Таким образом, проблема решается, и причем решается навсегда», — отметил стоматолог.
Основные рекомендацииОдним из главных правил правильной гигиены полости рта является регулярная чистка зубов. Это поможет предотвратить накопление бактерий и развитие кариеса. Также важно следить за тем, чтобы чистка была равномерной и не слишком интенсивной.
Ранее Арам Давидян в беседе с «Радио 1» объяснил, как потребление сладостей сказывается на возникновении кариеса, а также почему у одного ребенка он может развиться, в то время как у другого в той же семье его нет.