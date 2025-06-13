Стоматолог раскрыл, как пересадка ткани может навсегда избавить от проблем с деснами

13 июня 2025, 12:17

Давидян: Кусочек десны пересаживается в пустую область, решая проблему

Фото: iStock/ajr_images

Уход за здоровьем полости рта играет ключевую роль в общем самочувствии. Регулярная гигиена зубов предотвращает кариес и заболевания десен, а также повышает уверенность в себе. Врач Арам Давидян в беседе с «Радио 1» обсудил важность правильной чистки зубов и ухода за деснами, подчеркнув влияние индивидуальных привычек на здоровье зубов и десен.





Содержание Как правильно чистить зубы? Влияние на здоровье десен Возможности лечения Основные рекомендации

Как правильно чистить зубы?

«На самом деле, если вы правша, вы интенсивно чистите левую сторону и гораздо менее интенсивно правую сторону, потому что правая сторона ощущается по-другому. Поэтому кариес, кстати говоря, формируется в большей степени с правой стороны у правшей», — объяснил он.

Влияние на здоровье десен

«Возраст никакого значения не имеет. Абсолютно никакого значения не имеет. У меня есть пациенты, которым 14-15 лет, и мне приходится предлагать им оперативное лечение этой патологии. А есть пациенты старше 60 лет и без этой патологии», — пояснил он.

Возможности лечения

«Берется кусочек десны и пересаживается. Операция проводится под микроскопом. Пересаживается ткань в то место, где ее нет. Таким образом, проблема решается, и причем решается навсегда», — отметил стоматолог.

Основные рекомендации