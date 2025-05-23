Нутрициолог рассказала об опасности приготовленной на неделю еды

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Повторный разогрев способствует образованию опасных веществ в некоторых блюдах, рассказала в беседе с «Известиями» нутрициолог Татьяна Мещарикова. В частности, она упомянула канцерогенные соединения в картофеле. Кроме того, пользы для организма в такой пище нет, ведь она превращается в «пустые калории». Речь идет о потере микроэлементов и витаминов.
«…Существует риск перекрестного загрязнения. Хранение разных блюд вместе увеличивает вероятность перекрестного заражения бактериями от одного продукта к другому. При неправильном хранении готовая еда становится благоприятной средой для роста бактерий, таких как сальмонелла и кишечная палочка, даже если продукт выглядит свежим», — пояснила собеседница.Мещарикова добавила, что опасность могут представлять даже внешне свежие продукты. Многократный нагрев и охлаждение разрушают их структуру, ухудшают пищевую ценность и вкусовые качества.
Готовую еду нужно охладить и убрать в холодильник не позже, чем через пару часов после приготовления. В жару срок этот сокращается до 60 минут. Вместе с тем нельзя сразу убирать горячее в холодильник, это способствует размножению бактерий, предупредила Мещарикова.
Готовые блюда должны стоять в холодильнике максимум четыре дня, продукты из мяса и супы относительно безопасны три-четыре дня, а запеканки хранятся не больше трех дней. Эксперт порекомендовала готовить небольшие порции каждый день, либо правильно их хранить и быстро съедать.
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