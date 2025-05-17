Роспотребнадзор: в России снизилось число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией

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В России наблюдается снижение числа новых случае заражения ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
«В стране эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в последние годы стабилизировалась, в 2024 году число впервые выявленных больных на 9,9% ниже по сравнению с 2023 годом и на 31,4% ниже среднемноголетнего показателя за 2012—2023 годы», — передает ведомство в своем telegram-канале.
К тому же в России достигнут высокий уровень охвата граждан по тестированию на ВИЧ. За прошлый год специалисты проверили более 52-х миллионов человек. За прошедшие 10 лет охват тестирования увеличился на 83,6%.
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Иван Мусатов