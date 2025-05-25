Диетолог назвала фрукты, которые бодрят с утра лучше кофе

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Чувство недосыпа с утра может появляться из-за обезвоживания, взбодриться помогут цитрусовые, яблоки и бананы. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.
«Дело в том, что когда мы спим, то мы расходуем жидкость, мы же не пьём в течение всей ночи. И всё равно, даже если мы не сильно потеем, у вас всё равно есть испарение — и организм обезвоживается. И часто это состояние обезвоживания, даже такого латентного, скрытого, может вызывать чувство усталости и невозможности сконцентрироваться», — пояснила Соломатина в разговоре с Life.ru.
Диетолог отметила, что с утра хорошо бодрят цитрусовые. По её словам, одного запаха апельсина достаточно для пробуждения мозга, а лимон можно добавить в воду или смузи.
Кроме того, утром хорошо съесть банан. Этот фрукт богат углеводами и содержит аминокислоту, которая способствует выработке серотонина, добавила Соломатина.
Она также рассказала, что утром помогает проснуться и яблоко, так как богато витаминами и антиоксидантами, что благотворно влияет на работу мозга и уровень энергии.
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