Стоматолог раскрыл, почему один ребенок страдает от кариеса, а другой — нет

12 июня 2025, 15:00

Давидян: есть разница между поверхностной чисткой зубов и их тщательной гигиеной

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В современном мире забота о здоровье полости рта играет важную роль в общем благополучии человека. Регулярная гигиена зубов не только предотвращает кариес и заболевания десен, но и способствует поддержанию уверенности в себе.





Главный врач, хирург, имплантолог, пародонтолог и ортопед Арам Давидян в беседе с «Радио 1» объяснил, как потребление сладостей сказывается на возникновении кариеса, а также почему у одного ребенка он может развиться, в то время как у другого в той же семье его нет.



Он пояснил, что кариес — это деструктивное явление, которое возникает на зубах после их прорезывания. Он сопровождается формированием полостей, которые могут серьезно разрушать зубы, доходя до нерва и нервных окончаний, что в конечном итоге приводит к пульпиту, а затем и к периодонтиту.



На вопрос, является ли кариес результатом действия бактерий, он ответил, что не совсем. По его словам, на самом деле существует множество теорий, и бактериальная теория имеет место быть. Однако в настоящее время международная общественность склоняется к мнению, что кариес является бактериальным, но также зависит от индивидуальных особенностей диеты.



Что касается продуктов, которые вероятнее всего приводят к кариесу, Давидян отметил, что сладкое само по себе не так уж вредно, если его употреблять в меру и в определенное время суток.





«Если вы едите сладкое на ночь и потом ложитесь спать, забыв почистить зубы, то, разумеется, у вас будет кариес. Это произойдет абсолютно точно. Невозможно говорить, что у человека будут здоровые зубы в таком случае», — объяснил он.