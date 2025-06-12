Стоматолог раскрыл, почему один ребенок страдает от кариеса, а другой — нет
В современном мире забота о здоровье полости рта играет важную роль в общем благополучии человека. Регулярная гигиена зубов не только предотвращает кариес и заболевания десен, но и способствует поддержанию уверенности в себе.
Главный врач, хирург, имплантолог, пародонтолог и ортопед Арам Давидян в беседе с «Радио 1» объяснил, как потребление сладостей сказывается на возникновении кариеса, а также почему у одного ребенка он может развиться, в то время как у другого в той же семье его нет.
Он пояснил, что кариес — это деструктивное явление, которое возникает на зубах после их прорезывания. Он сопровождается формированием полостей, которые могут серьезно разрушать зубы, доходя до нерва и нервных окончаний, что в конечном итоге приводит к пульпиту, а затем и к периодонтиту.
На вопрос, является ли кариес результатом действия бактерий, он ответил, что не совсем. По его словам, на самом деле существует множество теорий, и бактериальная теория имеет место быть. Однако в настоящее время международная общественность склоняется к мнению, что кариес является бактериальным, но также зависит от индивидуальных особенностей диеты.
Что касается продуктов, которые вероятнее всего приводят к кариесу, Давидян отметил, что сладкое само по себе не так уж вредно, если его употреблять в меру и в определенное время суток.
«Если вы едите сладкое на ночь и потом ложитесь спать, забыв почистить зубы, то, разумеется, у вас будет кариес. Это произойдет абсолютно точно. Невозможно говорить, что у человека будут здоровые зубы в таком случае», — объяснил он.
На вопрос о том, почему у одного ребенка возникает кариес, а у другого — нет, несмотря на то что они растут в одной семье, чистят зубы и едят одинаковую пищу, врач ответил, что кариес может развиваться в схожих условиях у разных людей.
По его словам, его появление чаще связано с наследственными факторами и обменными процессами, влияющими на здоровье зубов. Также важен аспект культуры ухода за полостью рта: есть разница между тем, чтобы просто провести щеткой по зубам и действительно тщательно их почистить, заключил он.