Стоматолог рассказал, как предотвратить кариес и сохранить здоровье полости рта

12 июня 2025, 12:07

Давидян: необходимо посещать стоматолога как минимум раз в полгода

Фото: iStock/Bojan89

Здоровье зубов — это не только эстетика, но и важная составляющая общего состояния организма. Уход за зубами становится особенно актуальным в подростковом возрасте, когда риск возникновения кариеса значительно возрастает. Врач Арам Давидян в беседе с «Радио 1» обсудил основные аспекты профилактики кариеса, правильные привычки и важность регулярных визитов к стоматологу.





Содержание Кариес: причины и симптомы Правильная гигиена полости рта Рекомендации по чистке зубов: Важность регулярных визитов к стоматологу Употребление кислых продуктов

Кариес: причины и симптомы

Правильная гигиена полости рта

Рекомендации по чистке зубов:

Чистите зубы не менее трех минут, уделяя внимание каждой челюсти.

Используйте мягкие зубные щетки, которые меньше травмируют десны. В крайнем случае можно использовать щетки средней жесткости, но только при отсутствии проблем с деснами.

Зубная нить — отличное средство для удаления налета между зубами, но важно правильно ее использовать.

Ирригатор может эффективно заменить зубную нить и подходит как для натуральных зубов, так и для протезов.

«Если будет стоять дилемма между тремя щетками, я бы предложил все-таки использовать мягкие щетки. В крайнем случае можно использовать среднюю щетку, но, опять, если у вас нет проблем с деснами», — добавил врач.

Важность регулярных визитов к стоматологу

«В принципе, если говорить о признаках, которые свидетельствуют о кариесе, то их немного. В основном, только небольшие болезненные ощущения и дискомфорт могут сигнализировать о наличии кариеса. Однако я призываю всех помнить, что необходимо посещать стоматолога как минимум раз в полгода», — пояснил он.

Употребление кислых продуктов