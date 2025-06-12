Стоматолог рассказал, как предотвратить кариес и сохранить здоровье полости рта
Давидян: необходимо посещать стоматолога как минимум раз в полгода
Здоровье зубов — это не только эстетика, но и важная составляющая общего состояния организма. Уход за зубами становится особенно актуальным в подростковом возрасте, когда риск возникновения кариеса значительно возрастает. Врач Арам Давидян в беседе с «Радио 1» обсудил основные аспекты профилактики кариеса, правильные привычки и важность регулярных визитов к стоматологу.
Кариес: причины и симптомыКариес — это процесс разрушения зубной эмали, который может развиваться без явных симптомов. На начальных стадиях его наличие можно определить по небольшим болезненным ощущениям или дискомфорту. Специалист пояснил, что если не обратить на это внимание, кариес может углубиться и привести к более серьезным проблемам, таким как пульпит, который требует сложного и длительного лечения.
Важно помнить, что пик возникновения кариеса приходится на возраст от 15 до 35 лет. Даже если кариес был залечен, необходимо изменить привычки и образ жизни, чтобы избежать его повторного появления.
Правильная гигиена полости ртаОсновой профилактики кариеса является регулярная и правильная гигиена полости рта. По словам Арама Давидяна, рекомендуется чистить зубы минимум один раз в день, лучше всего вечером перед сном. Это поможет удалить остатки пищи и предотвратить размножение бактерий во рту.
Рекомендации по чистке зубов:
- Чистите зубы не менее трех минут, уделяя внимание каждой челюсти.
- Используйте мягкие зубные щетки, которые меньше травмируют десны. В крайнем случае можно использовать щетки средней жесткости, но только при отсутствии проблем с деснами.
- Зубная нить — отличное средство для удаления налета между зубами, но важно правильно ее использовать.
- Ирригатор может эффективно заменить зубную нить и подходит как для натуральных зубов, так и для протезов.
«Если будет стоять дилемма между тремя щетками, я бы предложил все-таки использовать мягкие щетки. В крайнем случае можно использовать среднюю щетку, но, опять, если у вас нет проблем с деснами», — добавил врач.
Важность регулярных визитов к стоматологуРегулярные визиты к стоматологу — это залог здоровья ваших зубов. По словам стоматолога, рекомендуется посещать врача один раз в полгода для профилактики и раннего выявления проблем. Не стоит ждать появления боли, чтобы обратиться за помощью, пояснил он.
Специалист подчеркнул, что даже если вы не испытываете дискомфорта, это не означает, что у вас нет проблем с зубами. Регулярные осмотры помогут выявить кариес на ранних стадиях и предотвратить его развитие.
«В принципе, если говорить о признаках, которые свидетельствуют о кариесе, то их немного. В основном, только небольшие болезненные ощущения и дискомфорт могут сигнализировать о наличии кариеса. Однако я призываю всех помнить, что необходимо посещать стоматолога как минимум раз в полгода», — пояснил он.