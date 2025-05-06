Психиатр назвал главное отличие забывчивости от деменции

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Забывчивость обратима в отличие от деменции, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» психиатр Алексей Вилков. По словам специалиста, на забывчивость влияет утомляемость, которая свойственна каждому человеку. Память и внимание в этом случае ухудшаются от перенапряжения и недостатка отдыха, добавил медик.
«Достаточно отдохнуть, выспаться, взять отпуск. Тогда когнитивные способности восстановятся в полном объеме. А при деменции наблюдается устойчивое нарушение когнитивных функций, которые сами по себе и даже с помощью приема лекарственных препаратов полностью не восстанавливаются», — прокомментировал Вилков.Наиболее известная форма деменции — это болезнь Альцгеймера. Вместе с тем деменция имеет легкую, среднюю и тяжелую формы. Ее признаки: ухудшение памяти относительно текущих событий, невнимательность, рассеянность, забывчивость и выраженное ухудшение памяти.
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