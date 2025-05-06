Психиатр назвал главное отличие забывчивости от деменции

Забывчивость обратима в отличие от деменции, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» психиатр Алексей Вилков. По словам специалиста, на забывчивость влияет утомляемость, которая свойственна каждому человеку. Память и внимание в этом случае ухудшаются от перенапряжения и недостатка отдыха, добавил медик.