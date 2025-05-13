Россиянам рассказали о пользы обычной ходьбы

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Обычная ходьба пешком помогает ускорить метаболизм, а также улучшает здоровье сердца и помогает похудеть, пишет Pravda.Ru.
«Ходьба может помочь вам похудеть, но важно не то, как быстро вы идете, а насколько регулярно вы ходите. По мнению экспертов, снижение веса достигается наилучшим образом, когда оно становится частью нашей повседневной жизни на регулярной и долгосрочной основе», — говорится в статье.
Автор также отмечает, что для потери веса необходимо ходить пешком не менее 50 минут в день, однако сжигание калорий зависит от возраста, веса, физической выносливости и темпа.
Кроме того, в материале говорится о том, что большее число шагов связано со снижением уровня смертности. Достаточно совершать для этого порядка 7500 шагов.
При этом доктор и телеведущий Александр Мясников в беседе с «Москвой 24» посоветовал сделать 100 приседаний, чтобы согреться в квартире при отключенном отоплении.
«100 раз присядьте, и вам будет жарко», — посоветовал Мясников.
При этом он отметил, что оптимальной температурой для поддержания здоровья является не более16–18 градусов ночью и 18–20 градусов — днем.
Врач также призвал россиян умываться холодной водой и не закутываться в тёплую одежду. По словам Мясникова, частое пребывание в тепле повышает риск развития онкологии, проблем с сердцем и ускоренного старения.
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