Стоматолог раскрыла главные ошибки в уходе за зубами

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Столкнуться с кариесом, воспалением дёсен и неприятным запахом изо рта можно и при регулярной чистке зубов. Всё дело к неправильном подходе к гигиене полости рта, отметила профессор, доктор медицинских наук, спикер REVIXAN Ольга Чепуркова.
Основной ошибкой становится подмена понятий. Многие ошибочно полагают, что использования паст, ополаскивателей и спреев достаточно для поддержания чистоты. Однако настоящую гигиену полости рта обеспечивают три инструмента: обычная зубная щётка, монопучковая щётка и межзубные ёршики. Все остальные средства являются лишь вспомогательными. К ним также относятся ирригаторы, индикаторы налёта и капы для фотодинамической терапии.
Также Чепуркова в беседе с «Известиями» призвала россиян уделить особое внимание технике чистки. Она подчеркнула, что около 80% пациентов не умеют правильно удалять бактериальный налёт с зубов.
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Также Чепуркова в беседе с «Известиями» призвала россиян уделить особое внимание технике чистки. Она подчеркнула, что около 80% пациентов не умеют правильно удалять бактериальный налёт с зубов.
«Без индикации биопленки – окрашивания налета – невозможно понять, где зубы действительно очищены, а где нет. Среднее время, необходимое для полноценной гигиены, – от 15 до 30 минут в день. Увы, большинство ограничиваются двумя минутами», – пояснила специалист.Кроме того, врач отметила немаловажную роль питания. Так, преобладание в рационе мягких и рафинированных продуктов приводит к снижению естественного очищения зубов. В связи с этим, стоматолог призвала есть как можно больше твёрдых овощей и фруктов, а также обязательно поддерживать водный баланс, чтобы не создавать условия для размножения бактерий.
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Анастасия Чинкова