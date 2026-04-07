Москвичам рассказали о предстоящих снегопадах
Снегопады придут в Москву в четверг, образуется снежный покров высотой 1-2 сантиметра, который продержится до субботы. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В среду в Центральной России ожидается приход арктического холода благодаря циклоническому вихрю, который будет вращаться против часовой стрелки. Это приведет к тому, что дожди постепенно сменятся мокрым снегом. К утру температура опустится до 0 – плюс 2 градусов, а днем не поднимется выше плюс 3 – плюс 5 градусов, пояснил Тишковец.
По прогнозам синоптика, в четверг осадки перейдут в стадию снегопадов, и на поверхности земли образуется временный снежный покров высотой от 1 до 2 сантиметров, который сохранится до субботы. В вечерние часы температура опустится до минус 2 – плюс 1 градуса, а днем не поднимется выше 0 – плюс 3 градусов.
В пятницу снег продолжит идти, и на дорогах образуется сильная гололедица, толщина которой может достигать 15-20 миллиметров. Ночью температура опустится до 0 – минус 3 градусов, а днем будет колебаться в пределах 0 – плюс 3 градусов, добавил он.
Как отметил эксперт, в субботу влияние циклона ослабеет, и смешанные осадки станут менее интенсивными, распространяясь лишь локально. Ночью температура будет варьироваться от минус 2 до плюс 1 градуса, а днем поднимется до плюс 5 градусов.
В воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны небольшие дожди. К утру температура будет находиться в диапазоне 0 – плюс 3 градуса, а днем поднимется до плюс 7 градусов. Снежный покров начнет таять, подытожил Тишковец.
