Москвичам рассказали о предстоящих снегопадах

Тишковец: В Москве в четверг начнется снегопад

Снегопады придут в Москву в четверг, образуется снежный покров высотой 1-2 сантиметра, который продержится до субботы. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.