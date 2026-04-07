Россиян предупредили о штрафах за кормление голубей
Кормление голубей может обернуться россиянам штрафом, размер которого составит до пяти тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат, руководитель комиссии Ассоциации юристов России по экологии Евгений Жаров.
По его словам, существует риск привлечения к административной ответственности, но не за проявление «милосердия» к птицам, а за нарушение санитарных норм и правил благоустройства. Массовое скопление птиц во дворах и на детских площадках загрязняет территорию пометом и остатками пищи, что может привлечь грызунов и увеличить риск распространения инфекций.
Корм и мусор от него могут рассматриваться как несанкционированное размещение отходов. В случае нарушения предусмотрена ответственность в виде штрафа до трех тысяч рублей, а при повторном нарушении — до пяти тысяч рублей, добавил Жаров.
Если из-за прикормленных птиц будет повреждено имущество, например, краска автомобиля или фасад здания, то ответственность будет регулироваться региональными кодексами об административных правонарушениях. В таких случаях размеры штрафов могут различаться в зависимости от субъекта РФ.
Читайте также: