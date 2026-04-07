Россиян предупредили о штрафах за кормление голубей

07 апреля 2026, 09:58

Юрист Жаров: Кормление голубей грозит россиянам штрафом до 5 тысяч рублей

Кормление голубей может обернуться россиянам штрафом, размер которого составит до пяти тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат, руководитель комиссии Ассоциации юристов России по экологии Евгений Жаров.