Стало известно, какой бренд кроссовок выбирают россияне в 2026 году
Аналитики сервиса доставки товаров из-за рубежа CDEK.Shopping изучили заказы за первые месяцы 2026 года, сравнили их с показателями аналогичного периода 2025-го и составили рейтинг самых популярных брендов кроссовок в России.
Как они рассказали «Газете.Ru», Nike сохраняет за собой звание самого популярного бренда кроссовок среди россиян. При этом доля бренда сократилась с 31,9% до 27,1%.
New Balance, напротив, укрепил свои позиции и вышел на второе место с долей 24,2% (годом ранее — 23,6%). Adidas остаётся на третьем месте, но его доля снизилась до 8,6%. Air Jordan и Asics традиционно занимают четвёртую и пятую строчки рейтинга брендов.
В списке самых востребованных моделей 2026 года аналитики отмечают базовые и универсальные силуэты от New Balance. Второй год подряд лидером остаются New Balance 530 в бело-серебристой расцветке. В рейтинг вошли несколько моделей New Balance 574 и классические Nike Air Force 1 '07 в белом цвете.
