«Свет как лекарство»: Эндокринолог назвала неочевидный способ контроля сахара в крови

15 января 2026, 13:14

Эндокринолог Мисникова: световой сигнал влияет на степень контроля гликемии

Фото: iStock/Iryna Melnyk

Международное исследование выявило, что обычный дневной свет может стать важным помощником в контроле уровня глюкозы у людей с диабетом второго типа. Почему это работает, и как использовать силу света для здоровья?





Руководитель отделения терапевтической эндокринологии МНИКИ имени Владимирского, профессор Инна Мисникова в беседе с «Радио 1» заявила, что несколько дней жизни при естественном освещении позволяют улучшить регуляцию сахара в крови, однако связь света и метаболизма — не новость для науки.





«Циркадные ритмы — это как раз смена освещенности. Исследований по этой теме достаточно много. Новизна в том, что естественный свет лучше синхронизирует эти циркадные ритмы», — уточнила она.

«Световой сигнал подавляет выработку "ночного" гормона днем, настраивая наши внутренние часы на активность. Это может влиять на степень контроля гликемии», — объяснила Мисникова.

«Это не "волшебная таблетка", а важный дополнительный фактор», — подчеркнула она.