«Уберечься нельзя»: Врач перечислил основные причины неожиданной невралгии
Резкая, простреливающая боль, которая возникает в самый неподходящий момент – так чаще всего проявляется невралгия. Почему ее невозможно предугадать и можно ли от нее уберечься?
Врач-невролог Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» заявил, что гарантированно уберечь себя от невралгии невозможно, потому что существует множество причин для ее возникновения: от ущемления нервных корешков из-за проблем с осанкой и последствий герпеса до воздействия опухолей и сосудистых аномалий.
«Самое частое — это какое-то травматическое воздействие, ущемление корешка спинного мозга. Это может быть травма ребра, как из-за перелома, так и из-за осанки. Это может быть повреждение стенки нерва из-за опоясывающего герпеса. Может быть воздействие опухоли, сосудистой мальформации, раздувающейся аномалией сосудистой, которая растет и начинает давить на нервы. То есть, это любое воздействие», — объяснил он.
Врач добавил, что боль может возникать даже в отсутствующем месте, то есть фантомно. Например, когда у человека была ампутация конечности, а из-за воздействия неправильно сделанного возникает невралгия в отсутствующей конечности.
«Воспаление в соседних тканях также может вызывать боль, так как оно создает объем, который давит на нерв. Ключевая задача в этом — найти и устранить первопричину, а не просто заглушить боль», — сказал он.
По словам врача, если ограничиться только обезболивающими, проблема может остаться и привести к печальным последствиям.