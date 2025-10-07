«Уберечься нельзя»: Врач перечислил основные причины неожиданной невралгии

07 октября 2025, 15:42

Невролог Хорошев: от невралгии уберечься нельзя

Фото: iStock/valiantsin suprunovich

Врач-невролог Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» заявил, что гарантированно уберечь себя от невралгии невозможно, потому что существует множество причин для ее возникновения: от ущемления нервных корешков из-за проблем с осанкой и последствий герпеса до воздействия опухолей и сосудистых аномалий.





«Самое частое — это какое-то травматическое воздействие, ущемление корешка спинного мозга. Это может быть травма ребра, как из-за перелома, так и из-за осанки. Это может быть повреждение стенки нерва из-за опоясывающего герпеса. Может быть воздействие опухоли, сосудистой мальформации, раздувающейся аномалией сосудистой, которая растет и начинает давить на нервы. То есть, это любое воздействие», — объяснил он.

«Воспаление в соседних тканях также может вызывать боль, так как оно создает объем, который давит на нерв. Ключевая задача в этом — найти и устранить первопричину, а не просто заглушить боль», — сказал он.