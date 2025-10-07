Врач Якимова назвала четыре способа борьбы с осенней хандрой

07 октября 2025, 13:44

Фото: istockphoto.com/FTiare

Осенью многие люди ощущают упадок сил, сонливость и ухудшение настроения. Это связано с уменьшением светового дня и сезонной перестройкой биоритмов. Однако есть четыре несложных способа вернуть себе бодрость. О них рассказала терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова.





Важнейшей составляющей борьбы с осенней хандрой является физическая активность.





«Начать стоит с регулярных прогулок. Они стимулируют выработку эндорфинов и помогают поддерживать эмоциональный тонус. Даже полчаса быстрой ходьбы в день могут снизить усталость и улучшить эмоциональное состояние», — сказала Анастасия Якимова.

«Речь идёт, в частности, об индейке, рыбе, молочных продуктах и орехах. А вот чрезмерное употребление кофеина и сладостей может усилить перепады энергии и ухудшить эмоциональный фон», — предупредила врач.

«Для светотерапии используют специальные лампы с интенсивностью света около 10 000 люкс. Они позволяют нормализовать циркадные циклы. Такие лампы включают по утрам в течение 20–30 минут», — сообщила Анастасия Якимова.

«Социальная активность снижает тревожность. Совместные занятия, будь это спорт, хобби или простая прогулка, также стимулируют выработку дофамина и серотонина — нейромедиаторов радости и мотивации», — подчеркнула эксперт.

