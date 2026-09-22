«Уберегает от рака»: Диетолог назвала неожиданную пользу инжира

22 сентября 2026, 14:00

Диетолог Дианова: в инжире есть соединения, которые дают молодость и уберегают от рака

Фото: iStock/Yuriy Pozdnikov

Скоро сезон свежих фруктов подойдет к концу, и тогда на помощь придут сухофрукты, которые тоже не уступают по полезности. Например, инжир, который обладает лечебными свойствами благодаря своему богатому химическому составу. По словам специалистов, в нем содержатся медь, магний, калий, тиамин, витамины К и В6.





Исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» сообщила, что преимущество этого продукта в том, что он растительный, а значит, в нем большое количество необходимой для нашего организма клетчатки.



Однако, по словам эксперта, следует разделять свежий инжир и сушеный, потому что они обладают разными свойствами.





«Свежий не так сильно концентрирует сахара, его можно 2-3 штучки за раз, чтобы общий вес был примерно не более 150 граммов. Употребление более 3 штук может вызывать сильно послабляющий эффект и диарею. Это особенно полезно для тех, у кого запоры. Одну штуку инжира в сушеном виде можно включать в рацион в течение всего года. Там невероятное количество клетчатки — может перекрывать нашу суточную потребность. Но сахаров в нем становится больше, потому что влага ушла», — сказала специалист.

«Это гликозиды с разной окраской — они дают нам молодость, уберегают от рака. Поэтому инжир хорош и в сушеном виде, и в свежем», — объяснила диетолог.