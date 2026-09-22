«Уберегает от рака»: Диетолог назвала неожиданную пользу инжира
Скоро сезон свежих фруктов подойдет к концу, и тогда на помощь придут сухофрукты, которые тоже не уступают по полезности. Например, инжир, который обладает лечебными свойствами благодаря своему богатому химическому составу. По словам специалистов, в нем содержатся медь, магний, калий, тиамин, витамины К и В6.
Исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» сообщила, что преимущество этого продукта в том, что он растительный, а значит, в нем большое количество необходимой для нашего организма клетчатки.
Однако, по словам эксперта, следует разделять свежий инжир и сушеный, потому что они обладают разными свойствами.
«Свежий не так сильно концентрирует сахара, его можно 2-3 штучки за раз, чтобы общий вес был примерно не более 150 граммов. Употребление более 3 штук может вызывать сильно послабляющий эффект и диарею. Это особенно полезно для тех, у кого запоры. Одну штуку инжира в сушеном виде можно включать в рацион в течение всего года. Там невероятное количество клетчатки — может перекрывать нашу суточную потребность. Но сахаров в нем становится больше, потому что влага ушла», — сказала специалист.
Она, напомнив, что свежий инжир баклажанового цвета, сообщила, что это не просто так: это группа соединений (более 600), которые приносят нашему организму огромную пользу.
«Это гликозиды с разной окраской — они дают нам молодость, уберегают от рака. Поэтому инжир хорош и в сушеном виде, и в свежем», — объяснила диетолог.
По рекомендациям Нурии Диановой, инжир можно использовать как «сладкую точку» в завершении приема пищи или как отдельный перекус, добавив к нему орехи и, например, чай.