Гериатр назвал правила, которые помогут продлить жизнь

21 сентября 2026, 12:10

Гериатр Новоселов: чтобы продлить жизнь, нужно соблюдать шесть правил

Фото: iStock/greenleaf12

Наверное, любой человек хочет прожить долгую и счастливую жизнь. Как это сделать?





Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» назвал правила, соблюдая которые можно увеличить продолжительность своей жизни.





Отказ от вредных привычек: курение, например, сокращает жизнь на 10-15 лет и ускоряют всю зависимую патологию.

курение, например, сокращает жизнь на 10-15 лет и ускоряют всю зависимую патологию. Правильный образ жизни: в том числе, достаточный уровень физической активности и сбалансированное питание. У россиян оно разбалансировано, зачастую в нем преобладают углеводы. Рацион питания должен соответствовать энергозатратам человека, поддерживать энергетический баланс, количество микро- и макроэлементов.

в том числе, достаточный уровень физической активности и сбалансированное питание. У россиян оно разбалансировано, зачастую в нем преобладают углеводы. Рацион питания должен соответствовать энергозатратам человека, поддерживать энергетический баланс, количество микро- и макроэлементов. Положительные эмоции: каждый сам должен определить, что приносит ему радость. Кто-то собирает грибы, а кто-то марки.

каждый сам должен определить, что приносит ему радость. Кто-то собирает грибы, а кто-то марки. Рельеф организма : обеспечьте достаточный объем телесной мускулатуры.

обеспечьте достаточный объем телесной мускулатуры. Когнитивные резервы : чем выше образованность, тем позже человек столкнется с когнитивными нарушениями. Если обучаться в течение жизни, в пожилом возрасте будут дополнительные 1-2 года качественного наполнения жизни.

чем выше образованность, тем позже человек столкнется с когнитивными нарушениями. Если обучаться в течение жизни, в пожилом возрасте будут дополнительные 1-2 года качественного наполнения жизни. Финансовая подушка: дело не в количестве денег на счету, а в том, что человек может себе на них позволить. Например, более качественное питание или поход к врачу по первой необходимости, а не по записи.

«Очень важно не сокращать продолжительность своей жизни. Особенно в России, где долго не живут, важно это. У нас мужчины живут меньше женщин на 10 лет», — отметил эксперт.