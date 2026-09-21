Гериатр назвал правила, которые помогут продлить жизнь
Гериатр Новоселов: чтобы продлить жизнь, нужно соблюдать шесть правил
Наверное, любой человек хочет прожить долгую и счастливую жизнь. Как это сделать?
Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» назвал правила, соблюдая которые можно увеличить продолжительность своей жизни.
- Отказ от вредных привычек: курение, например, сокращает жизнь на 10-15 лет и ускоряют всю зависимую патологию.
- Правильный образ жизни: в том числе, достаточный уровень физической активности и сбалансированное питание. У россиян оно разбалансировано, зачастую в нем преобладают углеводы. Рацион питания должен соответствовать энергозатратам человека, поддерживать энергетический баланс, количество микро- и макроэлементов.
- Положительные эмоции: каждый сам должен определить, что приносит ему радость. Кто-то собирает грибы, а кто-то марки.
- Рельеф организма: обеспечьте достаточный объем телесной мускулатуры.
- Когнитивные резервы: чем выше образованность, тем позже человек столкнется с когнитивными нарушениями. Если обучаться в течение жизни, в пожилом возрасте будут дополнительные 1-2 года качественного наполнения жизни.
- Финансовая подушка: дело не в количестве денег на счету, а в том, что человек может себе на них позволить. Например, более качественное питание или поход к врачу по первой необходимости, а не по записи.
«Очень важно не сокращать продолжительность своей жизни. Особенно в России, где долго не живут, важно это. У нас мужчины живут меньше женщин на 10 лет», — отметил эксперт.
Он добавил, что в долголетии очень сложно уследить причинно-следственные связи, потому что эта тема связана со всеми факторами нашей жизни: экономикой, политикой, медициной и так далее.