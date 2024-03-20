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Врач Никогосян рассказала, как питание кормящей мамы влияет на малыша

20 марта 2024, 11:02
Фото: пресс-служба здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба здравоохранения Московской области

Ногинские медики рассказали, как питание мамы во время грудного вскармливания влияет на малыша. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Заведующая акушерским обсервационным отделением родильгого дома Ногинской больницы Сирануш Никогосян отметила, что недостаток в рационе кормящей женщины питательных веществ может негативно сказаться на здоровье ребенка.

«Чрезвычайно важно следить за качеством питания кормящей мамы. Норма БЖУ-белков, жиров, углеводов в рамках суточной калорийности для кормящей женщины должна быть следующей: белки — 120-140 г, углеводы — до 450 г в день, жиры — 80 г. Нужно обратить внимание на то, сколько продуктов с содержанием этих веществ употребляет кормящая мать. Потому что эти питательные вещества необходимы как основа строительного материала не только для грудного молока, но и для клеток», — поделилась врач.


Специалист добавила, что очень важно включить в рацион такие продукты, как молоко, мясо, рыбу, масла, овощи,фрукты, ягоды, крупы и зерновые продукты. Также Никогосян посоветовала после родов изучить семейный анамнез на предмет пищевых аллергий на те или иные продукты и исключить аллергены из рациона, если такие случаи были.

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#мать
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Подмосковные врачи помогли выносить и родить ребёнка женщине с тяжёлой болезнью крови
20 марта 2024, 12:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

33-летней женщине с наследственным нарушением свёртываемости крови — болезнью Виллебранда — помогли стать матерью врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Во время беременности пациентка регулярно проходила осмотры. На раннем сроке у женщины вывили высокий риск отслоения плаценты и задержки роста плода, а также преэклампсии — тяжёлого состояния, представляющего риск для жизни плода и матери. Благодаря усилиям врачей беременность удалось продлить до доношенного срока. Перед родами пациентке провели специальную терапию антигемофилическими препаратами», — отметила старший научный сотрудник МОНИИАГ Арина Травкина.
Роды прошли естественным образом. На свет появилась здоровая девочка ростом 50 см и весом 3450 граммов. Мать и ребёнок чувствуют себя хорошо, их уже выписали домой.

Отмечается, что новорождённая малышка — второй ребёнок, которого пациентка благополучно родила в МОНИИАГ. Первые роды прошли 2021 году.

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#новорождённые
#здравоохранение
#медицина
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Врачи в США ампутировали девочке обе ноги и руку из-за инфекции
20 марта 2024, 11:54

Фото: iStock/photovs

Семилетняя американка попала в больницу с инфекцией, в результате которой лишилась ног и правой руки. Об этом сообщает KSAZ-TV.
По словам родителей, болезнь у девочки развивалась стремительно. В четверг, 29 февраля у ребенка поднялась температура, начались боли и ломота в теле, рвота, а также стали синеть губы. Все симптомы проявились очень быстро, в течение 12 часов.

После госпитализации у юной американки диагностировали стрептококк группы А. После ей пришлось перенести восемь операций, а врачи не исключают дальнейшего хирургического вмешательства. Девочке ампутировали обе ноги и руку. Родители пациентки до сих пор не могут понять, как именно заразилась их дочь.

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Великий пост 2024: Как соблюсти традиции и не набрать вес
20 марта 2024, 10:47

Фото: iStock/I love takeing photos and i think that is a really great opportunity for me to share them

Во время Великого поста строго запрещено употреблять в пищу мясо, птицу, а также все производные от этих продуктов.
Как соблюсти все правила главного православного поста и не набрать лишний вес расскажет редакция «Радио 1».

Когда проходит Великий пост и что в это время можно есть


Великий пост в 2024 году пройдёт с 18 марта по 4 мая. При этом, самыми строгими неделями поста считаются первая неделя и последняя, седьмая.

В Великий пост можно есть крупы, овощи, фрукты и орехи, мёд, выпечку (приготовленную без яиц и молока), рыбу, грибы, соевые продукты, горький шоколад, а также соленья и маринады. Рыбу разрешается есть только дважды за время Великого поста — на Благовещение (7 апреля) и в Вербное воскресенье (28 апреля). При этом, в Лазареву субботу (27 апреля) можно подать к столу рыбную икру.
Фото: iStock/nambitomo

Что запрещается есть во время Великого поста


На первой неделе, которую православные называют Сырная Седмица, принято отказываться от мясных продуктов. Так организму будет гораздо проще войти в более строгую диету.

При этом, не стоит забывать, что во время Великого поста важна не только постность употребляемых в пищу продуктов, но и их количество. Питаться необходимо умеренно, переедать в Великий пост, а также закупаться дорогостоящей едой — запрещено.

В Великий пост строго запрещается употреблять в пищу мясо теплокровных животных в любом виде, рыбу есть можно, но только в определённые дни. Молоко, кисломолочные продукты, сливочное масло и содержащие эти продукты сладости есть также нельзя.

Велики пост — это не диета


Эксперты отмечают, что поститься, чтобы похудеть — занятие не только богохульное, но и неверное в плане сохранения здоровья. Сами священнослужители подчёркивают, что воздержание во время поста — это не способ привести в форму свою фигуру, а способ приблизиться к Богу через очищение своих мыслей. Именно поэтому к питанию необходимо добавлять усердные и регулярные молитвы.

К тому же, неверное соблюдение поста может привести к дефициту белка в организме, что может привести к гормональному сбою, нарушению в работе ЖКТ, ухудшению состояния кожи, волос и ногтей. Поэтому постящимся нужно делать упор на растительный белок в орехах, грибах, бобах, крупах, а также на жирные кислоты омега-3 в авокадо, кунжуте и семенах подсолнечника.
Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Как соблюсти Великий пост и не набрать вес


Чтобы не травмировать свой организм, необходимо в полной мере заменить животный белок растительным. Более подробно «Радио 1» об этом рассказала врач-антидиетолог, психолог Лидия Ионова.

«Очень важно, чтобы в рационе каждый день присутствовали две группы продуктов. Это злаки – гречка, овсянка, коричневый, бурый и красный рас, а также бобовые. И именно сочетание злаков и бобовых позволит дать тот аминокислотный состав, которого при отдельном их приёме человек лишён», — объяснила эксперт.

Она также подчеркнула, что особой опасности во время поста могут подвергнуть свой организм женщины детородного возраста, заработав дефицит железа. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо употреблять достаточное количество тофу, который содержит много белка и железа. Дефицит железа также можно компенсировать любыми другими соевыми продуктами.

Ионова также посоветовала не забывать об употреблении растительного масла во время Великого поста. Эксперт по питанию отметила, что на масле не нужно жарить его, его необходимо добавлять в еду в сыром виде.

Антидиетолог предостерегла от соблюдения Великого поста беременным женщинам, детям, людям с тяжёлыми хроническими заболеваниями и тем, кто недавно перенёс хирургическую операцию. Этим людям просто необходим животный белок, подчеркнула она.

Соблюдая эти простые правила, можно пройти через все семь недель Великого поста, не набрав лишний вес и не заработав проблем со здоровьем.

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#пост
#диета
#питание
#православие
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В Подмосковье с начала года донорами стали более 18 тыс. человек
20 марта 2024, 10:19

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 18 тысяч человек сдали кровь и её компоненты с начала 2024 года в Московской области, при этом более 2 тысяч человек стали донорами впервые, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«С начала года 18 тысяч человек сделали 23 тысячи донаций. При этом что 95% людей сдают кровь на безвозмездной основе», — отметила главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.
Кровь жители Подмосковья могут сдать в региональном Центре крови, а также в его филиалах в Орехово-Зуеве, Подольске, Воскресенске и Щёлкове. Донацию можно сделать и в больницах в 22 подмосковных округах, где есть свои отделения переливания крови. Кроме того, регулярно проводятся выездные донорские акции.

Более подробную информацию о сдаче крове моно узнать в областном координационном центре донации по телефону: 7 (495) 305-77-00.

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#московская область
#минздрав мо
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Россиян предупредили о продуктах, которые опасно употреблять с алкоголем
Врач Антюфеева: не стоит употреблять алкоголь вместе с солеными продуктами
20 марта 2024, 08:53

Фото: istock / AnnaTamila

Врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева предупредила, что алкоголь не стоит закусывать некоторыми продуктами, так как это может усилить похмелье и ухудшить самочувствие.
«Соленые продукты обезвоживают организм и будут заставлять тянуться к лишней рюмке», – отметила она в беседе с «Газетой.Ru».
Также она призвала не употреблять со спиртными напитками десерты и сладости. Это приводит к воспалению слизистой желудка и ярко выраженному похмелью. В качестве закусок лучше отказаться от хлеба, так как из-за него возникает вздутие живота.

Не стоит налегать на пиццу с большим количеством помидоров, так как она провоцирует гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь.
«Комбинация кофеина и алкоголя заставляет организм испытывать стресс, так как на него оказывается два совершенно противоположных действия: алкоголь расширяет сосуды, а кофеин (кофе и энергетики) сужает сосуды головного мозга. Это приводит к перепадам давления, тахикардии, тошноте», — добавила Антюфеева.
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#кофе
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#стресс
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Областной Институт акушерства и гинекологии возглавил профессор РАН Шмаков
19 марта 2024, 22:59

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Директором Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского стал доктор медицинских наук, профессор РАН Роман Шмаков. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Ранее Шмаков возглавлял Институт акушерства Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздрава России. Нового руководителя коллективу МОНИИАГ представил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

«Назначение такого опытного специалиста на пост директора МОНИИАГ должно обеспечить сохранение многолетних традиций, развитие передовых технологий и практик, накопленных в стенах одного из ведущих акушерско-гинекологических учреждений страны», – сказал Сапанюк.

МОНИИАГ – ведущее областное медучреждение родовспоможения. Оно оснащено оборудованием для оказания высококвалифицированной медицинской помощи роженицам с самыми сложными диагнозами, в том числе с сахарным диабетом, бронхолёгочными, сердечно-сосудистыми и нефрологическими патологиями, заболеваниями ЦНС и щитовидной железы, опухолями мозга и другими.

По данным подмосковного Минздрава, в прошлом году в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии провели около 65 тыс. консультаций, приняли порядка 2 тыс. родов, причём почти все из них – осложнённые.

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#минздрав мо
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#московская область
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#роды
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Подмосковный травматолог Григорьев назвал самые частые травмы от электросамокатов
19 марта 2024, 19:33

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Электросамокат – источник так называемых высокоэнергетических травм, так как может двигаться со скоростью более 25 км/ч. При неосторожном катании можно получить широкий спектр травм, переломов, ушибов и даже погибнуть, предупредил главный внештатный детский травматолог-ортопед подмосковного Минздрава, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев.
«Зачастую это серьёзные многооскольчатые или даже открытые переломы, сочетанные травмы, когда повреждены две и более анатомические области. Их очень долго и очень трудно лечить. Время восстановления достигает полугода или даже до года», – рассказал врач.
Самыми распространёнными при падении с самокатов или столкновении с ним Григорьев назвал черепно-мозговые травмы, переломы челюсти, лучезапястного сустава, ключицы, костей туловища, верхних и нижних конечностей.
«Советую отказаться от передвижения на электросамокатах. Но если вы не можете этого сделать, не передавайте управление детям и подросткам, не катайтесь вдвоём, втроём и более, а также на узких улицах, где много помех. Не выезжайте на проезжую часть. Откажитесь от использования смартфона во время движения, сохраняйте безопасную скорость», – посоветовал травматолог.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, скоро весна вступит в полноценные права, и на улицах появятся любители средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов.

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#минздрав мо
#здравоохранение
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Врач Кондрахин предостерёг от намеренного заражения ветрянкой детей
19 марта 2024, 19:13

Фото: istockphoto.com/LARISA SHPINEVA

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что намеренное заражение ребёнка ветрянка для того, чтобы он переболел легче будучи маленьким, не рекомендовано.
Вместо этого он рекомендовал вакцинироваться для защиты от заболевания.

«Лучше сделать прививку от ветряной оспы, это будет гораздо эффективнее для детей и окружающих, так как в момент инфицирования рядом с ребенком может оказаться взрослый, который не болел ветрянкой. В этом случае человек может столкнуться с серьезными осложнениями», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.

Ранее Андрей Кондрахин заявлял, что тонометры бывают двух видов: накладывающиеся на плечо и на предплечье. По его словам, пожилым людям следует использовать первый тип тонометров.

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#вакцина
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Врач Терехова объяснила связь кашля и серьёзных болезней
19 марта 2024, 18:53

Фото: istockphoto.com/RyanKing999

Врач-терапевт Татьяна Терехова заявила, что кашель, а в частности его обострение в ночное время, может указывать на ряд заболеваний, в том числе и серьёзных.
«Это может быть связано с острыми респираторными заболеваниями. В ночные часы, когда активность организма снижается, мокрота меньше рассасывается и выводится. Также существенную роль играет микроклимат в помещении, где мы спим. Слишком сухой воздух может стать причиной раздражения дыхательных путей, в результате чего возникает рефлекс кашля», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Терехова.

Кроме этого, такой симптом может указывать на сердечно-сосудистые нарушения, аллергию и бронхиальную астму, злокачественные новообразования, а также заболевания пищеварительной системы. Врач рекомендовала пи усилении кашля в ночное время обращаться за помощью к врачу.

А врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова заявила о необратимости изменения пищеварительной системы у курильщиков со стажем более 3 лет.

«К сожалению, полностью ликвидировать вредное влияние сигарет и никотина на желудок можно только если стаж курильщика не превышает пары-тройки лет, после этого изменения слизистой оболочки органов пищеварения могут стать необратимыми», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Сухорукова.

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин заявлял, что электронные сигареты, как и обычные, могут привести к раку лёгких.

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