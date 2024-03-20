Врач Никогосян рассказала, как питание кормящей мамы влияет на малыша

Фото: пресс-служба здравоохранения Московской области
Ногинские медики рассказали, как питание мамы во время грудного вскармливания влияет на малыша. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Заведующая акушерским обсервационным отделением родильгого дома Ногинской больницы Сирануш Никогосян отметила, что недостаток в рационе кормящей женщины питательных веществ может негативно сказаться на здоровье ребенка.
Специалист добавила, что очень важно включить в рацион такие продукты, как молоко, мясо, рыбу, масла, овощи,фрукты, ягоды, крупы и зерновые продукты. Также Никогосян посоветовала после родов изучить семейный анамнез на предмет пищевых аллергий на те или иные продукты и исключить аллергены из рациона, если такие случаи были.
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«Чрезвычайно важно следить за качеством питания кормящей мамы. Норма БЖУ-белков, жиров, углеводов в рамках суточной калорийности для кормящей женщины должна быть следующей: белки — 120-140 г, углеводы — до 450 г в день, жиры — 80 г. Нужно обратить внимание на то, сколько продуктов с содержанием этих веществ употребляет кормящая мать. Потому что эти питательные вещества необходимы как основа строительного материала не только для грудного молока, но и для клеток», — поделилась врач.
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Мира Полтева