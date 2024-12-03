Два ребенка погибли от ветрянки в пансионате Волгоградской области

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Два ребенка умерли в Волгоградской области после заражения ветрянкой в психоневрологическом пансионате «Солнечный Дом» в городе Петров Вал, сообщает телеграмм-канал «112».
Первые симптомы заболевания начали проявляться 7 ноября у 11 детей. После этого восьмерых из них госпитализировали.
Несмотря на усилия врачей, двое детей скончались в медицинском учреждении от осложнений. Предположительно, причиной смерти стали пневмония и ветрянка.
Состояние других детей стабильно, однако шестеро из них остаются под наблюдением московских врачей.
Следственный комитет начал проверку по факту гибели детей.
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Несмотря на усилия врачей, двое детей скончались в медицинском учреждении от осложнений. Предположительно, причиной смерти стали пневмония и ветрянка.
Состояние других детей стабильно, однако шестеро из них остаются под наблюдением московских врачей.
Следственный комитет начал проверку по факту гибели детей.
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Дайана Хусинова