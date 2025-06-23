Врач раскрыл опасность наклеивания пластыря на рот для лечения храпа

23 июня 2025, 21:17

Отоларинголог Зайцев: пластырь против храпа может привести к летальному исходу

Фото: iStock/Ivan Kukin

Наклеивание пластыря на рот для лечения храпа может привести к асфиксии и летальному исходу. Об этом предупредил отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.





Он отметил, что специальные ротовые пластыри против храпа свободно продаются. Однако они не так безобидны, как может показаться.





«Может получиться так, что человек не сможет переключить ротовое дыхание на нос, потому что тот категорически не дышит. При заклеивании рта это может перерасти в асфиксию, ночное апноэ, полную остановку дыхательной деятельности. Поэтому, прежде чем использовать такие пластыри, обязательно нужно проконсультироваться с отоларингологом», — предупредил Зайцев в беседе с «Москвой 24».

«Коварство синдрома внезапной смерти заключается в его бессимптомном течении. Тревожными сигналами могут стать обмороки, одышка, учащенное сердцебиение, боли в груди и общая слабость. Даже при отсутствии жалоб необходимо регулярно проходить минимальное обследование — ЭКГ и УЗИ сердца», — отметила врач.