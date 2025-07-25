Врач назвал отличительные симптомы нового штамма коронавируса «Стратус»
Врач Продеус: новый штамм коронавируса «Стратус» влияет на голосовые связки
Новый штамм коронавируса «Стратус» распространяется в России. Он отличается высокой заразностью, но легким течением — его можно спутать с ОРВИ или с сезонной аллергией. Характерная особенность этого варианта — осиплость голоса. Всего в стране на данный момент выявлено 114 случаев заболевания. Наибольшая часть приходится на Москву.
Доктор медицинских наук, профессор, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, научный руководитель отделения иммунологии и аллергологии НИКИ детства Минздрава Московской области Андрей Продеус в беседе с «Радио 1» заявил, что новый штамм, как и респираторная инфекция, поражает верхние дыхательные пути.
«Бывает так, что отекают наши голосовые связки, потом голос становится более сиплым — такой клинический характерный симптом. «Стратус» не дает высокую температуру, но замечаются заложенный нос и сопли», — объяснил он.
По его словам, любой вирус — это живое существо, которому надо жить и размножаться, а человек для него — дом, из которого он либо уходит, либо находится и активно функционирует.
«Ситуацию нужно мониторить. Если вы здоровый человек и следите за своим здоровьем, то встреча с вирусами — это просто часть жизни. Важно не запускать свое здоровье и обращать на него внимание. Питаться правильно, пить много воды, избегать скопления народа, держать дистацию», — посоветовал врач.
Он добавил, что «Стратус» не вызывает серьезных проблем, а людям, находящимся в группе риска, лучше вакцинироваться.