Врач назвал отличительные симптомы нового штамма коронавируса «Стратус»

25 июля 2025, 18:31

Врач Продеус: новый штамм коронавируса «Стратус» влияет на голосовые связки

Фото: iStock/Maksim Tkachenko

Новый штамм коронавируса «Стратус» распространяется в России. Он отличается высокой заразностью, но легким течением — его можно спутать с ОРВИ или с сезонной аллергией. Характерная особенность этого варианта — осиплость голоса. Всего в стране на данный момент выявлено 114 случаев заболевания. Наибольшая часть приходится на Москву.





Доктор медицинских наук, профессор, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, научный руководитель отделения иммунологии и аллергологии НИКИ детства Минздрава Московской области Андрей Продеус в беседе с «Радио 1» заявил, что новый штамм, как и респираторная инфекция, поражает верхние дыхательные пути.





«Бывает так, что отекают наши голосовые связки, потом голос становится более сиплым — такой клинический характерный симптом. «Стратус» не дает высокую температуру, но замечаются заложенный нос и сопли», — объяснил он.

«Ситуацию нужно мониторить. Если вы здоровый человек и следите за своим здоровьем, то встреча с вирусами — это просто часть жизни. Важно не запускать свое здоровье и обращать на него внимание. Питаться правильно, пить много воды, избегать скопления народа, держать дистацию», — посоветовал врач.