Врач назвала причины повышенной потливости во сне
Федорова: повышенная потливость во сне может указывать на гипогликемию
Повышенная потливость во сне может указывать на гипогликемию — резкое снижение уровня глюкозы в крови. Об этом рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» Елена Федорова.
Кроме повышенной потливости, гипогликемию можно распознать и по другим симптомам, отметила врач.
«Ночная гипогликемия сопровождается не только повышенной потливостью, но и другими тревожными признаками: беспричинным чувством паники, дрожью в теле, учащенным сердцебиением, сильным голодом, головокружением и общей слабостью. Человек может часто просыпаться или спать беспокойно», — рассказала Федорова «Известиям».
Помимо того, повышенное потоотделение во сне может появляться из-за инфекционных заболеваний (туберкулез, ВИЧ), гормональных нарушений или онкологических заболеваний и хронического стресса. Также потливость является одним из побочных эффектов некоторых лекарств.
Федорова посоветовала обратиться к врачу при регулярном обильном ночном потоотделении.
В свою очередь доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев отметил в беседе с Общественной Службой Новостей, что резкое изменение запаха пота на неприятный может говорить о нарушениях в организме.
«Наиболее частая причина изменения запаха тела — это изменение диеты или потребление некоторых продуктов питания. Пища и витамины напрямую на это влияют. Например, чеснок, лук, специи и алкоголь — это вещества, которые напрямую выделяются с потом. При приеме лекарств, биологических добавок и витаминов группы B аромат тела также меняется», — пояснил эксперт.
Он добавил, что запах тела может измениться при стрессе, диабете, заболеваниях печени и почек, проблемах с пищеварением и при гормональных изменениях.
При этом кратковременное изменение запаха пота может говорить об обезвоживании или избытке белка в организме.
Еделев призвал не пытаться приглушать необычный запах пота духами и дезодорантом, а немедленно идти к врачу.