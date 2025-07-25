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Врач назвала причины повышенной потливости во сне

Федорова: повышенная потливость во сне может указывать на гипогликемию
Фото: iStock/Vicheslav

Повышенная потливость во сне может указывать на гипогликемию — резкое снижение уровня глюкозы в крови. Об этом рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» Елена Федорова.



Кроме повышенной потливости, гипогликемию можно распознать и по другим симптомам, отметила врач.

«Ночная гипогликемия сопровождается не только повышенной потливостью, но и другими тревожными признаками: беспричинным чувством паники, дрожью в теле, учащенным сердцебиением, сильным голодом, головокружением и общей слабостью. Человек может часто просыпаться или спать беспокойно», — рассказала Федорова «Известиям».

Помимо того, повышенное потоотделение во сне может появляться из-за инфекционных заболеваний (туберкулез, ВИЧ), гормональных нарушений или онкологических заболеваний и хронического стресса. Также потливость является одним из побочных эффектов некоторых лекарств.

Федорова посоветовала обратиться к врачу при регулярном обильном ночном потоотделении.

В свою очередь доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев отметил в беседе с Общественной Службой Новостей, что резкое изменение запаха пота на неприятный может говорить о нарушениях в организме.

«Наиболее частая причина изменения запаха тела — это изменение диеты или потребление некоторых продуктов питания. Пища и витамины напрямую на это влияют. Например, чеснок, лук, специи и алкоголь — это вещества, которые напрямую выделяются с потом. При приеме лекарств, биологических добавок и витаминов группы B аромат тела также меняется», — пояснил эксперт.

Он добавил, что запах тела может измениться при стрессе, диабете, заболеваниях печени и почек, проблемах с пищеварением и при гормональных изменениях.
При этом кратковременное изменение запаха пота может говорить об обезвоживании или избытке белка в организме.

Еделев призвал не пытаться приглушать необычный запах пота духами и дезодорантом, а немедленно идти к врачу.
Элина Позднякова

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