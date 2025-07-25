Врач назвала причины повышенной потливости во сне

25 июля 2025, 12:05

Федорова: повышенная потливость во сне может указывать на гипогликемию

Фото: iStock/Vicheslav

Повышенная потливость во сне может указывать на гипогликемию — резкое снижение уровня глюкозы в крови. Об этом рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» Елена Федорова.





Кроме повышенной потливости, гипогликемию можно распознать и по другим симптомам, отметила врач.





«Ночная гипогликемия сопровождается не только повышенной потливостью, но и другими тревожными признаками: беспричинным чувством паники, дрожью в теле, учащенным сердцебиением, сильным голодом, головокружением и общей слабостью. Человек может часто просыпаться или спать беспокойно», — рассказала Федорова «Известиям».

«Наиболее частая причина изменения запаха тела — это изменение диеты или потребление некоторых продуктов питания. Пища и витамины напрямую на это влияют. Например, чеснок, лук, специи и алкоголь — это вещества, которые напрямую выделяются с потом. При приеме лекарств, биологических добавок и витаминов группы B аромат тела также меняется», — пояснил эксперт.