Стало известно, когда ожидается подъем заболевания новым подвидом COVID-19 «Стратус»
Врач Аграновский: Осенью будет подъем заболевания подвидом COVID-19 «Стратус»
Грядущей весной ожидается традиционный подъем заболеваемости различными штаммами COVID-19. Об этом предупредил вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в России зафиксировано 114 случаев заражения новым штаммом коронавируса XFG («Стратус»). При этом более половины случаев зафиксировано в Москве.
«Заразиться новым штаммом могут и те, кто уже переболел COVID-19 или вакцинирован от него, но при этом повода для беспокойства нет, поскольку заболевание протекает в легкой форме», — рассказал Аграновский «Москве 24».
В свою очередь врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова пояснила в беседе с RT, что новый штамм COVID-19 «стратус» является подвидом «омикрона».
«Стоит отметить, что характерными особенностями «стратуса» являются осиплость голоса, сухость и раздражение горла. ВОЗ добавила «стратус» в список под наблюдение ввиду его стремительного распространения, однако в настоящее время не рассматривает его как угрозу глобального масштаба», — отметила Симонова.
Она посоветовала для минимизации риска заражения «стратусом» поставить прививку против COVID-19 и регулярно мыть руки с мылом, особенно перед едой.