Подмосковный нарколог Холдин раскрыл механизм влияния алкоголя на мозг
Алкоголь пагубно влияет на серое вещество. Он в несколько раз быстрее отравляет клетки мозга, чем остальных органов, сообщил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«В человеческом мозге находится множество кровеносных сосудов и капилляров. Поэтому алкоголь быстро поступает в мозг и разрушает его. Именно из-за этого спиртное в несколько раз быстрее отравляет клетки мозга, чем остальных органов. Продукты его распада проникают в нервные клетки, снижая чувствительность нейромедиаторов и активность рецепторов. Иными словами, алкоголь убивает клетки мозга, делая человека рассеянным, подавленным и забывчивым», – пояснил Холдин, слова которого привели в пресс-службе подмосковного Минздрава. Автора 2По его словам, в результате снижается интеллект, замедляются реакции, эмоции блёкнут, и человек перестаёт получать радость от жизни.
«Алкоголь постепенно поглощает личность, замещает все её потребности и интересы, оставляя единственное желание – получить новую дозу», – рассказал психиатр-нарколог.
Холдин напомнил, что мозг, как и тело, нужно тренировать. Для его здоровья стоит соблюдать простые правила: заниматься спортом, больше гулять, правильно питаться, избегать стрессов, отказаться от курения и алкоголя.
Кроме того, нужно читать, разгадывать кроссворды, учить иностранные языки и запоминать стихи, то есть устраивать себе регулярные умственные тренировки.
Как напомнили в пресс-службе, с 21 и по 27 июля проходит Неделя сохранения здоровья головного мозга.