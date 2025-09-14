В российском городе неадекват напал на детей из-за газировки

14 сентября 2025, 15:13

В Нижнем Тагиле мужчина ударил девочку головой об лавку на детской площадке

Фото: iStock/Yaraslau Saulevich

Житель Нижнего Тагила напал на подростков из-за газировки. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».