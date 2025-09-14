В российском городе неадекват напал на детей из-за газировки
Житель Нижнего Тагила напал на подростков из-за газировки. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
Мужчина, его жена и маленький ребенок шли мимо детской площадки. Внезапно он заметил компанию подростков, пьющих какой-то напиток, и подумал, что в их руках алкоголь. Толком не разобравшись в ситуации, он начал оскорблять детей и их родителей.
Школьники пытались доказать мужчине, что он неправ, но тот не стал их слушать. Он подошел к ним и начал «воспитывать»: плюнул в одного из мальчиков, схватил девочку за воротник и порвал его, а также ударил ее подругу головой о скамейку.
В итоге пострадавшая оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой. Сейчас она находится под наблюдением врачей. Мать одного из подростков обратилась в полицию и попросила помочь найти обидчика ее ребенка.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске неизвестный с ножом напал на мальчика и отобрал сумку с деньгами.
