В Нижнем Тагиле мужчина проглотил пятисантиметровую иглу из рюмки с алкоголем

15 сентября 2025, 10:21

Фото: iStock/VILevi

В Нижнем Тагиле мужчина нечаянно проглотил пятисантиметровую иглу, находившуюся в стакане с напитком, куда жена поместила её для обеззараживания. Он не обратил внимания на посторонний предмет и выпил содержимое рюмки целиком. Об этом сообщил информационный центр Свердловской области на своем сайте.