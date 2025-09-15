В Нижнем Тагиле мужчина проглотил пятисантиметровую иглу из рюмки с алкоголем
В Нижнем Тагиле мужчина нечаянно проглотил пятисантиметровую иглу, находившуюся в стакане с напитком, куда жена поместила её для обеззараживания. Он не обратил внимания на посторонний предмет и выпил содержимое рюмки целиком. Об этом сообщил информационный центр Свердловской области на своем сайте.
Скорая помощь прибыла своевременно. Врачи доставили пациента в Городскую клиническую больницу № 1. Медики предупредили, что игла могла мигрировать по желудочно-кишечному тракту, представляя серьезную опасность для жизни мужчины.
Однако специалисты успешно удалили её специальными инструментами, избежав хирургического вмешательства и травмирования пищевода. Пострадавший вскоре был выписан домой.
