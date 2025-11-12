Московские врачи удалили опухоль мальчику размером с его кулак

12 ноября 2025, 20:22

Врачи Москвы удалили из груди 17-сантиметровую липому подростку

Фото: istockphoto/Volha Rahalskaya

В московской больнице имени Сперанского спасли школьника с доброкачественной опухолью у сердца, размером с кулак. Об этом сообщает Департамент здравоохранения столицы в Telegram.