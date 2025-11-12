Достижения.рф

Московские врачи удалили опухоль мальчику размером с его кулак

Врачи Москвы удалили из груди 17-сантиметровую липому подростку
Фото: istockphoto/Volha Rahalskaya

В московской больнице имени Сперанского спасли школьника с доброкачественной опухолью у сердца, размером с кулак. Об этом сообщает Департамент здравоохранения столицы в Telegram.



Ранее мальчик жаловался на периодические боли в груди, одышку и посинение над верхней губой. В поликлинике при обследовании выявили образование в грудной клетке размером 17 × 6 см и направили ребенка в стационар.

По словам оперировавшего детского хирурга Владимира Гацуцына, опухоль оказалась липомой, доброкачественным скоплением жировой ткани. У пациента также было ожирение второй степени.

Новообразование срослось с перикардом и диафрагмой, сместило сердце влево и сдавливало правое лёгкое, из‑за чего мальчик плохо себя чувствовал. В ходе торакоскопической операции через несколько проколов в грудной клетке хирурги отделили и удалили липому.

Через три дня после оперативного вмешательства ребенка выписали домой с рекомендациями по снижению веса.

Никита Кротов

