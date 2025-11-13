В Москве младенец едва не ослеп из-за домашнего промывания носа
В Москве младенец едва не ослеп из-за домашнего промывания носа. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По словам матери мальчика, недавно у ее годовалого сына появились сильный насморк и высокая температура, которая держалась пять дней. Тогда родители стали промывать ребенку нос перед сном. Насморк временно прошел, но через четыре дня температура вернулась, а один глаз сильно опух. Малыша экстренно госпитализировали с диагнозом гаймороэтмоидит и субпериостальный абсцесс правой глазницы — с воспалением носовых пазух и скоплением гноя вокруг глаза.
Мальчику давали антибиотики и делали аспирацию. К счастью, хирургическое вмешательство не потребовалось. Сейчас пациент идет на поправку.
Врачи пояснили, что инфекция попала из носа в глазницу из-за анатомических особенностей, и рекомендовали родителям тщательно изучить технику промывания носа у маленьких детей.
