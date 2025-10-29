Россиянка едва не умерла из-за баллона для похудения

29 октября 2025, 21:15

В Находке врачи прооперировали женщину с повреждением желудка от гастробаллона

Фото: Istock/fizkes

В Находке Приморского края женщина едва не погибла после установки гастробаллона для похудения. Соответствующую информацию распространило издание МK.RU.