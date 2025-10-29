Россиянка едва не умерла из-за баллона для похудения
В Находке Приморского края женщина едва не погибла после установки гастробаллона для похудения. Соответствующую информацию распространило издание МK.RU.
35-летняя местная жительница решила использовать этот метод для контроля над весом. Она установила силиконовую ёмкость в желудок, однако устройство спровоцировало повреждение органа.
В течение последующих трёх дней женщина испытывала сильную боль и в конечном итоге обратилась за помощью в медицинское учреждение. Врачи выполнили малотравматичное хирургическое вмешательство.
Через небольшие проколы они устранили повреждение желудка и извлекли опасный баллон. Медики подчеркивают, что подобные процедуры несут серьёзные риски для здоровья.
