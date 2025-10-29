Вирусолог раскрыла единственный эффективный метод профилактики гриппа
Вирусолог Карпова: вакцинация является эффективным методом профилактики гриппа
Вакцинация является единственным эффективным способом защиты от гриппа. Об этом заявила заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ профессор Ольга Карпова.
По её словам, в этом году сезон гриппа начался раньше времени из-за изменения климата.
«Способ (защититься — ред.) только один — это вакцинация. И чем больше людей провакцинируется, тем меньше мы все будем страдать от эпидемии гриппа», — сказала Карпова в беседе с RT.
Она отметила, что здоровый образ жизни и закаливание также важны, однако вакцинации не заменят.
Тем временем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области начали снижаться показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом пишут argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу Межрегионального управления Роспотребнадзора.
«Эпидемиологический порог не превышен ни в одном из субъектов. Основными возбудителями заболеваний выступают вирусы негриппозного происхождения», — говорится в материале.
Отмечается, что в Петербурге вакцинировали более 2,3 млн человек, а в Ленобласти области — более чем 600 тысяч жителей.