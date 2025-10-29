Вирусолог раскрыла единственный эффективный метод профилактики гриппа

29 октября 2025, 20:48

Вирусолог Карпова: вакцинация является эффективным методом профилактики гриппа

Вакцинация является единственным эффективным способом защиты от гриппа. Об этом заявила заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ профессор Ольга Карпова.





По её словам, в этом году сезон гриппа начался раньше времени из-за изменения климата.





«Способ (защититься — ред.) только один — это вакцинация. И чем больше людей провакцинируется, тем меньше мы все будем страдать от эпидемии гриппа», — сказала Карпова в беседе с RT.

