Врач назвала смертельно опасную и внезапно возникающую аллергию

17 июля 2025, 13:11

Аллерголог Логина: аллергия на лекарства смертельно опасна

Фото: iStock/Evgeniya Markina

Если у человека появились выделения из носа или зудящая сыпь, это ещё не значит, что он подхватил инфекцию. Возможно, у него появилась аллергическая реакция на что-то.





Иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с «Радио 1» назвала самую опасную и быстро возникающую аллергию.





«Это аллергия на лекарственные препараты. Если она возникла в раннем детстве, то потом может проявиться и через 50 лет мгновенно, например, в виде анафилактического шока. Потому что эту информацию система занесла в свою иммунологическую память, и в организме человека появляются дежурные клетки — лимфоциты. При встрече с конкретным лекарственным препаратом или пищевым продуктом они работают активно, ничего не анализируя», — объяснила она.

«Антитела вырабатываются лимфоцитами, то есть при встрече с аллергеном уже не страшно, потому что будет защита», — добавила врач.