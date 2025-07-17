Врач назвала смертельно опасную и внезапно возникающую аллергию
Аллерголог Логина: аллергия на лекарства смертельно опасна
Если у человека появились выделения из носа или зудящая сыпь, это ещё не значит, что он подхватил инфекцию. Возможно, у него появилась аллергическая реакция на что-то.
Иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с «Радио 1» назвала самую опасную и быстро возникающую аллергию.
«Это аллергия на лекарственные препараты. Если она возникла в раннем детстве, то потом может проявиться и через 50 лет мгновенно, например, в виде анафилактического шока. Потому что эту информацию система занесла в свою иммунологическую память, и в организме человека появляются дежурные клетки — лимфоциты. При встрече с конкретным лекарственным препаратом или пищевым продуктом они работают активно, ничего не анализируя», — объяснила она.
По ее словам, это лечится аутолимфоцитотерапией.
«Антитела вырабатываются лимфоцитами, то есть при встрече с аллергеном уже не страшно, потому что будет защита», — добавила врач.
Логина подчеркнула, что аллергические заболевания полностью излечимы, если вовремя обратиться за диагностикой к врачу.