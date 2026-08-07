«Не только генетика»: Врач раскрыла, из-за чего у женщин выпадают волосы

07 августа 2026, 12:54

Трихолог Кохас: многие процедуры для роста волос неэффективны

Фото: iStock/manassanant pamai

Здоровые волосы — это то, о чем мечтают многие женщины. В попытке естественным образом «нарастить» и «уплотнить» волосы дамы тратят большие деньги на уходовые средства и программы, о которых где-то услышали или прочитали. Часто это не приносит никакой пользы, а иногда и вовсе вредит организму.





Врач-трихолог, основатель Евразийской Трихологической Ассоциации Ольга Кохас в беседе с «Радио 1» заявила, что первым фактором, влияющим на скорость волос, является генетика, но ее нужно поддерживать.





«Если на генетику налагать свое бездействие, то далеко мы не уедем. У кого-то гены фазы роста 6 лет, у кого-то 8, а у самых длинноволосых красавиц, которым все завидуют, может быть 14 лет и даже 16», — сказала эксперт.

«Ребенок родился, растет, примерно в 6-8 лет у него начинают выпадать волосы. Родители в шоке, сходят с ума. Но это как раз момент, когда фаза роста прошла и начинается фаза выпадения, а дальше новые волосы растут», — объяснила специалист.

«Но бывает такое, что раньше волосы росли, а сейчас ниже плеч никак не растут. Фаза роста сокращается под воздействием внутренних причин: изменяется гормональный фон, нарушается кровообращение, присутствуют глобальные стрессовые ситуации или неврологические проблемы», — рассказала трихолог.