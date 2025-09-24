Российские врачи спасли ребенка с магнитами в аппендиксе

24 сентября 2025, 18:53

Воронежские хирурги извлекли магниты из аппендикса ребенка

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Врачи Областной детской больницы №2 в Воронеже спасли ребенка, который проглотил магниты. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального минздрава.