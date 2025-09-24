Российские врачи спасли ребенка с магнитами в аппендиксе
Врачи Областной детской больницы №2 в Воронеже спасли ребенка, который проглотил магниты. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального минздрава.
Случай непосредственного попадания предметов в аппендикс встречается крайне редко — один раз на каждые две тысячи пациентов.
В областную детскую больницу родители привезли сына с жалобой на то, что накануне он проглотил магниты. После рентгеновского обследования выяснилось, что инородные предметы находятся в правой подвздошной области.
Детский хирург Олег Николаев отметил, что повторные снимки подтвердили положение магнитов в аппендиксе. Поскольку существует высокий риск повреждения стенок органа и последующего воспаления брюшной полости, врачи приняли решение об удалении аппендикса.
Через шесть дней после операции ребенка выписали из больницы.
