Российские врачи спасли ребенка с магнитами в аппендиксе

Воронежские хирурги извлекли магниты из аппендикса ребенка
Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Врачи Областной детской больницы №2 в Воронеже спасли ребенка, который проглотил магниты. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального минздрава.



Случай непосредственного попадания предметов в аппендикс встречается крайне редко — один раз на каждые две тысячи пациентов.

В областную детскую больницу родители привезли сына с жалобой на то, что накануне он проглотил магниты. После рентгеновского обследования выяснилось, что инородные предметы находятся в правой подвздошной области.

Детский хирург Олег Николаев отметил, что повторные снимки подтвердили положение магнитов в аппендиксе. Поскольку существует высокий риск повреждения стенок органа и последующего воспаления брюшной полости, врачи приняли решение об удалении аппендикса.

Через шесть дней после операции ребенка выписали из больницы.

Екатерина Коршунова

