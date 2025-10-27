Врач предупредила об опасности менингококковой инфекции и её последствиях

27 октября 2025, 14:07

Врач Зайниддинова: после менингококковой инфекции можно остаться без слуха

Фото: iStock/Mohammed Haneefa Nizamudeen

Менингококковая инфекция — опасное заболевание с высокой вероятностью летального исхода. Возбудителем является менингококк, а все симптомы можно спутать с обычным ОРВИ или гриппом.





Врач-педиатр, кандидат медицинских наук, неонатолог, вакцинолог Рабият Зайниддинова в беседе с «Радио 1» заявила, что вакцина, защищающая от менингококковой инфекции, является стремительной и смертоносной.





«Люди от менингококковой инфекции умирают в огромном проценте случаев. Выживаемость крошечная. А дети обычно выживают, оставив за собой след в виде инвалидности», — сказала она.

«Прививать нужно всех. Это та инфекция, от которой умирают», — предупредила Зайниддинова.