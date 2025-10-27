В Подмосковье впервые прооперировали двух женщин с эндометриозом лёгких
Двух женщин 33-х и 34-х лет с редкой тяжёлой формой эндометриоза, поразившего легкие и диафрагму, прооперировали врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского (МОНИИАГ). Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Состояние обеих пациенток было опасным: распространившийся в грудную полость эндометрий во время менструаций увеличивался в размерах и сдавливал лёгкие, затрудняя дыхание, вызывая одышку и боль в подреберье.
«Для операции врачи выбрали лапароскопический доступ. В связи с необычной локализацией очагов заболевания в междисциплинарную бригаду гинекологов-хирургов вошли также торакальные хирурги», — рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.Такие операции в клинике провели впервые. Несмотря на их сложность, никаких осложнений не возникло. Обеих женщин выписали домой.