В Подмосковье впервые прооперировали двух женщин с эндометриозом лёгких

27 октября 2025, 11:41

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Двух женщин 33-х и 34-х лет с редкой тяжёлой формой эндометриоза, поразившего легкие и диафрагму, прооперировали врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского (МОНИИАГ). Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Состояние обеих пациенток было опасным: распространившийся в грудную полость эндометрий во время менструаций увеличивался в размерах и сдавливал лёгкие, затрудняя дыхание, вызывая одышку и боль в подреберье.





«Для операции врачи выбрали лапароскопический доступ. В связи с необычной локализацией очагов заболевания в междисциплинарную бригаду гинекологов-хирургов вошли также торакальные хирурги», — рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.