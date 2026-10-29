Врач раскрыл, как не купить «пустышку» вместо витамина D в аптеке и на маркетплейсе

29 октября 2026, 15:13

Эндокринолог Калинчев: витамин D нужно принимать в форме лекарства

Фото: iStock/batuhan toker

Витамин D играет важную роль в работе организма. При этом вопрос о необходимости его приема и подходящей дозировке требует индивидуального подхода.





Врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев в беседе с «Радио 1» выразил мнение, что получить достаточно витамина D из пищи сложно. По его словам, даже в обогащенные продукты его добавляют в небольших количествах.





«Редко встречаются люди, у которых хороший уровень витамина D без приема препаратов: он хорошо усваивается у них из пищи, а в рационе много продуктов с его высоким содержанием», — сказал эксперт.

«Средняя дозировка — 5–10 тысяч МЕ в день, но конкретную дозу подбирают по анализам», — отметил специалист.

«Сегодня можно купить качественный продукт, а завтра — пустышку. Я считаю, что надежнее принимать его в форме лекарственного препарата: такие средства проходят контроль», — пояснил Калинчев.