Врач раскрыл, как не купить «пустышку» вместо витамина D в аптеке и на маркетплейсе
Эндокринолог Калинчев: витамин D нужно принимать в форме лекарства
Витамин D играет важную роль в работе организма. При этом вопрос о необходимости его приема и подходящей дозировке требует индивидуального подхода.
Врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев в беседе с «Радио 1» выразил мнение, что получить достаточно витамина D из пищи сложно. По его словам, даже в обогащенные продукты его добавляют в небольших количествах.
«Редко встречаются люди, у которых хороший уровень витамина D без приема препаратов: он хорошо усваивается у них из пищи, а в рационе много продуктов с его высоким содержанием», — сказал эксперт.
Калинчев считает, что витамин D важен для противовирусного и противоопухолевого иммунитета. По его мнению, принимать его нужно круглый год, а дозу следует подбирать по результатам анализов.
«Средняя дозировка — 5–10 тысяч МЕ в день, но конкретную дозу подбирают по анализам», — отметил специалист.
При выборе средства эндокринолог советует отдавать предпочтение лекарственным препаратам. По его словам, они проходят контроль, тогда как содержимое нутрицевтиков не всегда проверяют на соответствие этикетке.
«Сегодня можно купить качественный продукт, а завтра — пустышку. Я считаю, что надежнее принимать его в форме лекарственного препарата: такие средства проходят контроль», — пояснил Калинчев.
Эксперт подчеркнул, что принимать витамин D нужно под контролем анализов и специалиста.