Врач рассказал, как вылечить невралгию раз и навсегда

08 октября 2025, 11:29

Невролог Хорошев: чтобы вылечить невралгию, нужно устранить причину ее появления

Фото: iStock/Albina Gavrilovic

Невралгия — это заболевание периферических нервов с нарушением их чувствительной функции, что приводит к появлению беспричинных субъективных ощущений в виде жжения, зуда, болей разной интенсивности. Лечение этой болезни не просто прием обезболивающих таблеток, и если не найти и не устранить причину раздражения нерва, то можно заработать неприятные последствия на всю жизнь.





Врач-невролог Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» рассказал, что главное в лечении невралгии — выявить причину, иначе весь комплексный подход к лечению будет бесполезен.





«Мы лечили годами пациента с хронической невралгией без особого успеха, пока не обнаружили, что причина — в смещении челюсти на один миллиметр после удаления зуба. Как только с помощью специальных кап поставили челюсть на место, невралгия прошла. А ведь мы могли безуспешно лечить его всю жизнь. Поэтому, прежде всего, необходимо установить причину, которая может быть совершенно разной», — поделился он.

«После диагностики и начала работы с причиной важно снять болевой синдром, но не "бить по площадям" общими препаратами, а использовать локальные обезболивающие. Параллельно с этим нерв нужно поддержать витаминотерапией», — объяснил Хорошев.

