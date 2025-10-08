Врач рассказал, как вылечить невралгию раз и навсегда
Невролог Хорошев: чтобы вылечить невралгию, нужно устранить причину ее появления
Невралгия — это заболевание периферических нервов с нарушением их чувствительной функции, что приводит к появлению беспричинных субъективных ощущений в виде жжения, зуда, болей разной интенсивности. Лечение этой болезни не просто прием обезболивающих таблеток, и если не найти и не устранить причину раздражения нерва, то можно заработать неприятные последствия на всю жизнь.
Врач-невролог Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» рассказал, что главное в лечении невралгии — выявить причину, иначе весь комплексный подход к лечению будет бесполезен.
«Мы лечили годами пациента с хронической невралгией без особого успеха, пока не обнаружили, что причина — в смещении челюсти на один миллиметр после удаления зуба. Как только с помощью специальных кап поставили челюсть на место, невралгия прошла. А ведь мы могли безуспешно лечить его всю жизнь. Поэтому, прежде всего, необходимо установить причину, которая может быть совершенно разной», — поделился он.
По словам врача, любое воздействие на нерв, травма, воспаление, деформация может вызвать невралгию.
«После диагностики и начала работы с причиной важно снять болевой синдром, но не "бить по площадям" общими препаратами, а использовать локальные обезболивающие. Параллельно с этим нерв нужно поддержать витаминотерапией», — объяснил Хорошев.
Он добавил, что гарантированно уберечься от болезни невозможно, однако можно вовремя ее диагностировать и вылечить.