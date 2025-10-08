В Домодедове уникальная операция спасла раненного в сердце пациента
Хирурги Домодедовской больницы успешно провели операцию 25-летнему молодому человеку, получившему тяжёлую рану в область сердца. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Рана наблюдалась в проекции сердца. Состояние было тяжёлым – отдышка, болевой синдром, слабость, головокружение. Мы экстренно подняли пациента в операционную сразу из приёмного отделения. Но в операционной ситуация усугубилась массивным кровотечением. Мы поняли, что времени мало»», – рассказал о состоянии пострадавшего врач-хирург Маллу Юсупов.
«Если бы мы вовремя не остановили кровотечение, могли бы потерять пациента. Это наш пациент, мы должны сделать всё для его спасения», – добавил врач-хирург Дмитрий Гребёнкин.
«Случай редкий, скорее, эксклюзивный. Это тяжёлая травма, порой несовместимая с жизнью. К счастью, хорошо сработали все службы», – заключил заведующий хирургическим отделением №2 Михаил Шарнов.Спасённый уже в реанимации выразил благодарность врачам за спасение, добавив, что это очень редкая операция. Сейчас пациент готовится к выписке.