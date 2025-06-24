Трёхлетний мальчик в Москве чуть не погиб от попкорна

24 июня 2025, 09:21

Фото: iStock/Ildar Imashev

В Москве произошёл инцидент, который едва не стоил жизни трёхлетнему мальчику из многодетной семьи. Как пишет Telegram-канал «‎Shot», ребёнок случайно проглотил кукурузное зерно во время поедания попкорна.