Трёхлетний мальчик в Москве чуть не погиб от попкорна
В Москве произошёл инцидент, который едва не стоил жизни трёхлетнему мальчику из многодетной семьи. Как пишет Telegram-канал «Shot», ребёнок случайно проглотил кукурузное зерно во время поедания попкорна.
После этого у малыша поднялась температура, он начал сильно кашлять и проявлял признаки вялости. Испуганные родители заподозрили пневмонию и вызвали скорую помощь. Мальчика госпитализировали в больницу имени Сперанского, где врачи провели обследование.
При диагностике у ребёнка было обнаружено кукурузное зерно, застрявшее в левом бронхе. Оно начало превращаться в попкорн. Врачи успешно удалили инородный предмет с помощью бронхоскопа. Спустя 10 дней лечения мальчик был выписан из больницы полностью здоровым.
Вадим Кротов, известный как «находкинский Чикатило», отбывающий пожизненный срок в колонии «Чёрный дельфин», был этапирован в следственный изолятор Владивостока. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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