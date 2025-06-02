Дубненские врачи вывели пациента из гипергликемической комы
Врачи Дубненской больницы спасли жизнь пациента, впавшего в гипергликемическую кому. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Бригада скорой помощи доставила в приёмный покой 77-летнего мужчину в крайне тяжёлом состоянии. Ему диагностировали критически высокий уровень глюкозы в крови – 40 м/л при норме до 6 м/л. Такое состояние было вызвано острой декомпенсацией сахарного диабета из-за резко выраженной инсулиновой недостаточности.
Мужчину положили в реанимацию, и врачи начали экстренно стабилизировать его состояние. Сахарный диабет вызвал осложнения в виде пневмонии и диабетической гибели нервных клеток, которая сначала приводит к потере чувствительности стоп, а затем – способности ходить.
Через неделю пациента перевели в терапевтическое отделение, где врачи помогали ему в реабилитации. Для этого активно применяли лечебную физкультуру и массаж. Мужчина практически заново учился передвигаться.
«Врачи боролись за жизнь пациента почти 20 дней. Командная и слаженная работа анестезиологов-реаниматологов, терапевтов, кардиолога, невролога, эндокринолога и других специалистов позволила выбрать тактику лечения и обеспечить комплексный уход за больным. Общими усилиями справились с крайне сложной ситуацией. Несмотря на тяжесть диагноза, вернули мужчине возможность жить дальше», – поделился заместитель главврача по медицинской части Александр Орлов.Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.