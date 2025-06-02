Дубненские врачи вывели пациента из гипергликемической комы

02 июня 2025, 17:40

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Дубненской больницы спасли жизнь пациента, впавшего в гипергликемическую кому. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Бригада скорой помощи доставила в приёмный покой 77-летнего мужчину в крайне тяжёлом состоянии. Ему диагностировали критически высокий уровень глюкозы в крови – 40 м/л при норме до 6 м/л. Такое состояние было вызвано острой декомпенсацией сахарного диабета из-за резко выраженной инсулиновой недостаточности.



Мужчину положили в реанимацию, и врачи начали экстренно стабилизировать его состояние. Сахарный диабет вызвал осложнения в виде пневмонии и диабетической гибели нервных клеток, которая сначала приводит к потере чувствительности стоп, а затем – способности ходить.



Через неделю пациента перевели в терапевтическое отделение, где врачи помогали ему в реабилитации. Для этого активно применяли лечебную физкультуру и массаж. Мужчина практически заново учился передвигаться.

«Врачи боролись за жизнь пациента почти 20 дней. Командная и слаженная работа анестезиологов-реаниматологов, терапевтов, кардиолога, невролога, эндокринолога и других специалистов позволила выбрать тактику лечения и обеспечить комплексный уход за больным. Общими усилиями справились с крайне сложной ситуацией. Несмотря на тяжесть диагноза, вернули мужчине возможность жить дальше», – поделился заместитель главврача по медицинской части Александр Орлов.