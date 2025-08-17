Стойкие отеки могут сигнализировать о тромбозе или болезни почек

17 августа 2025, 04:29

Терапевт Уянаева: усиливающаяся отечность требует срочного обращения к врачу

Фото: Istock/demaerre

Терапевт Мария Уянаева предупредила, что стойкие или усиливающиеся отеки требуют немедленной медицинской консультации, так как могут свидетельствовать о тромбозе, почечной недостаточности или других заболеваниях.