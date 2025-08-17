Стойкие отеки могут сигнализировать о тромбозе или болезни почек
Терапевт Мария Уянаева предупредила, что стойкие или усиливающиеся отеки требуют немедленной медицинской консультации, так как могут свидетельствовать о тромбозе, почечной недостаточности или других заболеваниях.
Физиологическая отечность после солёной пищи или длительного перелёта — норма, однако стойкие отёки указывают на патологию, когда плазма крови проникает через капилляры и накапливается в тканях. У женщин лёгкая отёчность может возникать перед менструацией или во время беременности, а некоторые лекарства способны провоцировать задержку жидкости за счет воздействия на сосуды или водно-солевой баланс. Если отёки появились после начала приёма нового препарата — обсудите с врачом замену, — рекомендует Уянаева.
Особую опасность представляют отёки, вызванные тромбозом глубоких вен или почечной недостаточностью: они увеличивают объём крови, повышают капиллярное давление и приводят к утренней припухлости вокруг глаз. Врач подчеркивает, что поваренная соль — ключевой провокатор отёков: содержащийся в ней натрий задерживает воду, поэтому суточную норму следует ограничить 5 граммами с учётом «скрытой соли» в колбасах, сырах и соусах.
Ранее кардиологи предупреждали, что хронические отёки ног могут свидетельствовать о сердечной недостаточности. По данным Минздрава РФ, 40% случаев нефротического синдрома у взрослых сопровождаются выраженной отёчностью, требующей комплексной диагностики.
Читайте также: