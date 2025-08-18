Врач перечислила неочевидные причины тахикардии

18 августа 2025, 11:50

Кардиолог Аветисян: При анемии может возникать тахикардия

Фото: iStock/Tippapatt

Тахикардия может быть не связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями и возникать при анемии или курении. Об этом рассказала врач-кардиолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Ануш Аветисян.





По словам эксперта, в норме пульс составляет от 60 до 90 ударов в минуту. Однако при стрессе, эмоциональном напряжении, повышенной температуре тела или физических нагрузках он может подниматься выше 100 ударов.





«Кроме того, учащённый пульс часто сопровождает гипертонический криз, при котором резко возрастает артериальное давление. Такой симптом может наблюдаться и при анемии, когда уровень гемоглобина в крови понижен», — отметила Аветисян в беседе с Life.ru.