Врач рассказала, как выявить дефицит витаминов в организме

19 ноября 2025, 15:27

Врач Ермолаева: россиянам нужно следить за уровнем витамина D

Фото: iStock/Gri-spb

По статистике, взрослый человек болеет простудными заболеваниями 2-3 раза в год, основной пик ОРВИ приходится на вторую половину зимы. Одной из причин этой сезонности является авитаминоз, который особенно ощутим накануне весны. Именно недостаток витаминов может стать одной из причин снижения иммунитета.





Председатель комиссии по лабораторной диагностике Московского отделения Опоры России Евгения Ермолаева в беседе с «Радио 1» рассказала, какие исследования следует сделать, чтобы выявить дефицит витаминов.





«Прежде всего, нужно сдать общий анализ крови, который показывает снижение уровня гемоглобина и эритроцитов. Это может быть признаком дефицита железа, витамина B12 или фолиевой кислоты. Если данные показатели ниже нормы, то следует сделать анализ на конкретные микроэлементы — железо, кальций, магний. Анализ на витамин D определит, нет ли дефицита этого важнейшего элемента. Он необходим для того, чтобы усваивался кальций — элемент, нужный для здоровья костей, зубов, сердечно-сосудистой и кровеносной систем. Витамин D вырабатывается в организме под воздействием солнечных лучей, поэтому для жителей северных регионов или тех, кто недостаточно бывает на свежем воздухе в летние дни, особенно важно следить за этим показателем», — объяснила эксперт.

«Важно отметить, что трактовать результаты анализов может лишь врач. Именно он посоветует, как восполнить недостаток витаминов. В одних случаях достаточно изменить рацион питания, в других следует принимать пищевые добавки, а иногда потребуются медикаментозные средства. Неконтролируемый прием витаминов не так безобиден, особенно если это касается детей, беременных женщин и пожилых людей», — резюмировала собеседница.