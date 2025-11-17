Врач Дмитренко: Магний необходимо для усвоения витамина D

17 ноября 2025, 15:29

Фото: iStock/Leesle

Магний критически важен для усвоения витамина D особенно в осенне-зимний период. Об этом предупредила врач Екатерина Дмитренко.





По её словам, витамин D способствует укреплению иммунной системы и защите от инфекций, поддерживает психическое здоровье и настроение, а также нормальную работу кишечника и метаболизм. При этом магний помогает нервной системе и мышцам нормально работать, при взаимодействии с кальцием поддерживает здоровье костей и зубов и поддерживает уровень глюкозы в крови.



Дмитренко подчеркнула, что магний помогает организму эффективно усваивать витамин D.





«На текущий момент, по данным ВОЗ, дефицит витамина D наблюдается у почти миллиарда людей по всему миру, а 75% населения страдает от недостатка магния. Это создает замкнутый круг, где недостаток одного элемента приводит к недостатку другого. Качество питания, уровень стресса и образ жизни напрямую влияют на усвоение витаминов и минералов», — отметила врач в разговоре с RuNews24.ru.