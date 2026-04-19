На Земле зафиксировали магнитные бури слабой и средней силы
На Земле зафиксированы магнитные бури в диапазоне G1-G2, что соответствует слабым и средним возмущениям. Об этом информирует пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Вечером может появиться полярное сияние. Эксперты прогнозируют, что геомагнитная ситуация на нашей планете нормализуется к понедельнику, но полное влияние корональной дыры исчезнет лишь к середине недели. В такие дни некоторые люди испытывают головные боли, чувство усталости, перепады давления, раздражительность, сонливость или, напротив, проблемы со сном.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о магнитной буре уровня «G2». Согласно его заверению, причиной станет высокоскоростной солнечный ветер.
